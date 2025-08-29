Villaurbana, maxi piantagione di marijuana: 8 arresti

Villaurbana. Maxi operazione antidroga dei Carabinieri nelle campagne del paese dell'Oristanese. I militari del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Oristano, supportati dai colleghi dello Squadrone Cacciatori di Sardegna, dalla Sezione aerea e dai Ris di Cagliari, hanno scoperto una vasta coltivazione di marijuana con 4.506 piante e 290 kg di prodotto già essiccato.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Oristano, si sono sviluppate dopo il rinvenimento di alcune piante in un canalone che ha portato a individuare la maxi piantagione nascosta tra la vegetazione. Nel blitz, scattato tra il 28 e il 29 agosto, sono finite in manette otto persone, fra cui cinque cittadini colombiani, sorprese a curare la coltivazione e sospettate di far parte di un'organizzazione internazionale.

Secondo gli investigatori, l'accampamento era dotato di tende, viveri e attrezzature per l'irrigazione; alcuni arrestati avevano ingenti somme di denaro contante. I Carabinieri hanno sequestrato tutto il materiale e stanno proseguendo gli accertamenti per quantificare il valore economico della droga e ricostruire l'intera filiera. La droga avrebbe fruttato milioni di euro sul mercato nero, confermando l'importanza dell'intervento.

Sul posto è intervenuta anche la Sezione Rilievi del Ris di Cagliari per repertare tracce biologiche e impronte utili a identificare eventuali complici. Tutti gli indagati sono stati portati nel carcere di Oristano a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrà convalidare gli arresti e valutare le accuse di produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

L'operazione di Villaurbana ricorda per dimensioni altre maxi coltivazioni scoperte negli ultimi anni nella regione. Nel 2023 i Carabinieri avevano sequestrato oltre 12mila piante di canapa e 25 kg di marijuana a Buddusò in un'operazione raccontata in questo articolo sulla maxi piantagione di Buddusò del 2023, mentre nel 2024 un uomo era stato denunciato a Tempio Pausania con cannabis e marijuana in casa, come riportato in un articolo sul sequestro di marijuana a Tempio nel 2024. Le forze dell'ordine invitano i cittadini a segnalare movimenti sospetti nelle campagne e ribadiscono l'impegno nella lotta alle droghe.