Gallura, via libera al completamento della strada Tempio–Bivio Aglientu

Friday, 29 August 2025
Informazione dal 1999
Tempio Pausania. Dopo oltre dieci anni di attese e procedure, il progetto per il completamento della strada 133 Tempio–Bivio Aglientu ha compiuto un passo fondamentale. La Giunta regionale della Sardegna, nella seduta del 27 agosto, ha approvato con deliberazione n. 44 dell’Assessorato all’Ambiente il Provvedimento Unico Regionale in materia ambientale (PAUR) relativo ai lavori, proposti dal Comune di Tempio Pausania.
L’intervento riguarda un tracciato complessivo di 5,2 chilometri, con un costo stimato di 27 milioni di euro. Al momento è stato già realizzato un primo tratto di 1,3 km, mentre l’approvazione del PAUR segna la conclusione positiva delle verifiche autorizzative previste dalla normativa nazionale e regionale in materia ambientale.
Il prossimo passo sarà la firma della convenzione tra Regione e Comune di Tempio Pausania, che permetterà all’amministrazione comunale di disporre delle risorse necessarie per procedere con l’appalto. L’intero finanziamento è coperto da fondi FSC della Regione, con l’aggiunta di 3,5 milioni di euro stanziati dall’Assessorato ai Lavori Pubblici.
L’avvio delle procedure di gara è previsto per il 2026. Una volta conclusa, l’opera consentirà di migliorare il collegamento tra Tempio e Aglientu, con benefici attesi per la mobilità dell’Alta Gallura e per lo sviluppo del territorio.
29 August 2025
29 August 2025
29 August 2025
29 August 2025
Sassari. Il Tribunale di Sassari ha disposto la custodia cautelare in carcere per tre uomini già arrestati lo scorso luglio dai Carabinieri perché indiziati di due furti con il metodo della “spaccata” nella provincia di...
Olbia. Ester Bonomo musicoterapista di Olbia, racconta una disciplina che va oltre l’emozione del momento: "La musicoterapia è una disciplina terapeutica che utilizza la musica per creare un ponte, un contatto con tutto ciò che &e...
Olbia. Nessuno ne parla, nessuno se ne preoccupa sul serio, ma a Olbia c'è un'emergenza abitativa strisciante. La città cresce, si continua ad edificare, il mercato immobiliare non sembra bloccato, gli abitanti aumentano, eppure chi cer...
Olbia. Ada Maria Broi da tempo è una presenza luminosa nel panorama artistico di Olbia, dove da tempo interpreta con maestria il ruolo di Maestra d’Arte e Make Up Artist. Le sue esposizioni, i workshop e le partecipazioni a eventi l...
La Sardegna è spesso associata alle sue coste sconfinate, alle lunghe serate estive e al fascino senza tempo della tradizione. Eppure, accanto a questo stile di vita mediterraneo più lento, si sta affermando silenziosamente un diverso m...
Olbia. In una scena musicale in continua evoluzione, il cantautore Salvatore Saba emerge come una promessa sarda capace di attraversare confini e linguaggi sonori. Apparso di recente tra gli «artists to watch» di Rolling Stone UK, la sua ...
28 August 2025
27 August 2025
27 August 2025
27 August 2025
26 August 2025
26 August 2025
26 August 2025