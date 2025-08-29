Friday, 29 August 2025

Gallura, via libera al completamento della strada Tempio–Bivio Aglientu

Ottima notizia per l'Alta Gallura

Pubblicato il 29 August 2025 alle 18:08

Tempio Pausania. Dopo oltre dieci anni di attese e procedure, il progetto per il completamento della strada 133 Tempio–Bivio Aglientu ha compiuto un passo fondamentale. La Giunta regionale della Sardegna, nella seduta del 27 agosto, ha approvato con deliberazione n. 44 dell’Assessorato all’Ambiente il Provvedimento Unico Regionale in materia ambientale (PAUR) relativo ai lavori, proposti dal Comune di Tempio Pausania.

L’intervento riguarda un tracciato complessivo di 5,2 chilometri, con un costo stimato di 27 milioni di euro. Al momento è stato già realizzato un primo tratto di 1,3 km, mentre l’approvazione del PAUR segna la conclusione positiva delle verifiche autorizzative previste dalla normativa nazionale e regionale in materia ambientale.

Il prossimo passo sarà la firma della convenzione tra Regione e Comune di Tempio Pausania, che permetterà all’amministrazione comunale di disporre delle risorse necessarie per procedere con l’appalto. L’intero finanziamento è coperto da fondi FSC della Regione, con l’aggiunta di 3,5 milioni di euro stanziati dall’Assessorato ai Lavori Pubblici.

L’avvio delle procedure di gara è previsto per il 2026. Una volta conclusa, l’opera consentirà di migliorare il collegamento tra Tempio e Aglientu, con benefici attesi per la mobilità dell’Alta Gallura e per lo sviluppo del territorio.

