Dalla Sardegna al resto d’Europa la sorpresa dai Megahera a tutti i megafans

Olbia. I Megahera tornano a far parlare di sé, dopo l'uscita del terzo album la band originaria del nord Sardegna si racconta attraverso i prossimi progetti e anticipa per i lettori di Olbia.it una succulenta sorpresa musicale. Per chi non è appassionato di Heavy metal vi raccontiamo e vi portiamo a conoscere la band sarda tra le più note anche oltralpe. Il gruppo dei Megahera nasce per volontà del cantante chitarrista Mario Marras. Subito dopo aver dato la forma e il nome alla sua creatura, si mise alla ricerca di compagni di avventura, adatti allo stile di vita anni 80 della band che si propone infatti già dal nome: "Megahera, - racconta Marras - sta a significare in ambito della nostra filosofia realistica: MEGA (la grande) Hera (inteso come Era)ossia la “Grande Era”, in riferimento agli anni 80".

La band è composta, oltre che da Mario Marras, da Matteo Angelini al basso, Norman Ceriotti alla batteria e Andy Mornar alla chitarra ritmica oltre ad essere solista e alle voci. L'attività dei Megahera è iniziata alla grande, con un susseguirsi di date in tutta la Sardegna, il primo famoso Tour è durato quasi 2 anni, consacrato col nome di 'Infernal Sardinian Tour', e con la registrazione del loro primo Demo/Ep dimostrativo autoprodotto, intitolato 'Lethal Noise of Violence' dove emerge la pura e graffiante personalità in stile NWOBHM e Thrash di stampo Californiano, che si può ascoltare nel loro videoclip ufficiale: "Before the Night".

Una fase decisamente positiva, che porta a raggiungere una notorietà rilevante in campo nazionale e internazionale, ottenendo responsi molto favorevoli. L'attività dal vivo è così intensa che li porta a partecipare a 'Eventi Metallici Fest'; una manifestazione diventata un appuntamento tradizionale per tutti i Metalhead isolani e non, dalla quale escono vincitori nella sessione di semifinale e finale, suonando al fianco del famosissimo cantante Paul Di'Anno (ex Iron Maiden), ospite in quell'edizione.

Pochi mesi dopo, vincono un altro concorso, il 'Summer Rock Festival', il quale viene offerto al suono dei Megahera di varcare le frontiere, portandoli e esibirsi a Londra e ad un successivo periodo di fervida attività live, sostenuta e abbondantemente apprezzata dai fans, che li hanno sempre seguiti con grande affetto e sostegno.

Firmano con My Graveyard Production per il loro primo Album "Metal Maniac Attack", che ha visto anche gli Stati Uniti, in formato cassetta, A giugno inizia '' Insanity Attack Tour '' una serie di concerti a partire da Milano, Pisa per finire poi a novembre in Australia a Sydney allo '' Steel Assassins Fest '', per poi girare mezza isola con i thrashers Australiani compagni di viaggio Rampage: Sydney - Geelong - Melbourne - Adelaide - Brisbane- Club Led di Newcastle ecc.

Il tutto accompagnato dall'uscita, dell'Ep chiamato 'Leather in London', una raccolta di brani Live registrati in occasione dell'esibizione di Purple Turtle a Londra. Finito l'insanity tour, i Megahera firmano per l'Hellion Record che li porta ad esibirsi all'HeadbangerS Open Air festival (Brande Hörnerkirschen - germania), in compagnia di Prayng mantis, Persian Risk, Demon, Savage e Metal Church.

Dopo un durissimo lavoro in studio finalmente, dopo una moltitudine di Demo version vede la luce il secondo album intitolato "Condemned to Insanity". Dopo una durissima, ed estesissima attività Live, si chiudono nuovamente in studio per il nuovo album che li porta a firmare nuovamente per la Germania: la Witches Brew, la nuova etichetta, che ha sempre supportato la band, dagli esordi, per il nuovo album: Back to the '80s che è uscito il 22 Agosto 2025.





Mario Marras chiude con una chicca di cui saranno ben felici tutti i fan: "I Megahera stanno preparando un Ep intitolato "Rock Heroes" dalla canzone del nuovo album "Back to the '80s", dove sarà presente una cover dei Beatles: Paperback Writer del '66 di Lennon - Mcartney. Siamo anche lieti di informare i Megafans più accaniti che ci saranno diverse novità live, sia in campo nazionale che estero"e così, senza preavviso, a sorpresa presentano la cover dell'Ep.