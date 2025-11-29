Olbia, Giovanni Campus lascia la sua eredità artistica tra piazze e palazzi in un percorso che lo ha portato da nord a sud del globo

Saturday, 29 November 2025
Olbia. La città saluta il suo illustre concittadino, l'artista conosciuto in tutto il mondo Giovanni Campus. Si è spento all'età di 97 anni Giovanni Campus, l'artista era ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli a seguito di un aggravamento delle sue condizioni di salute. Classe 1929 nacque e visse a Olbia fino all'età di 18 anni, partendo poi alla conquista del mondo dell'arte negli anni '50 realizzando numerose mostre tra Londra, Parigi, New York, Nuova Delhi.
Riconosciuto e apprezzato tra i più grandi scultori contemporanei questo è il ricordo condiviso anche dagli altri quotidiani L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna: "Campus è stato un artista di un rigore quasi monastico, una figura che ha abbracciato la logica, la filosofia e l’erudizione per dare forma al suo universo concettuale. Dopo aver superato rapidamente le prime esperienze pittoriche degli anni ‘50, approdò alla sperimentazione con i linguaggi geometrici e costruttivi, spingendosi fino all'uso del metacrilato, un materiale che gli permise di investigare le possibilità estetiche della percezione industriale".
"Furono anni di grande attenzione critica, da Giulio Carlo Argan a colleghi come Bruno Munari e di esposizioni che lo posero al centro del dibattito contemporaneo. A partire dagli anni ‘70, però, la sua ricerca si fece più ambientale e relazionale, con le sue celebri "misurazioni" e interventi nello spazio urbano e naturale, come a Milano o nella nativa Gallura".
Budoni. Lavori agli impianti e alle linee elettriche di Budoni, ecco dunque le zone interessate da possibili disservizi nella giornata di mercoledì 3 dicembre. "Si informa la cittadinanza che mercoledì 3 dicembre 2025 e-dist...
Olbia. Il Liceo Scientifico “L. Mossa” di Olbia, presenta la seconda edizione della Mostra Micologica che si svolgerà nell’Aula Magna dell'Istituto. L’evento, realizzato&nbs...
Olbia. A causa del proseguo dei lavori sulla rete idrica ecco le nuove limitazioni al traffico tra via Grecia e via Svizzera dal 1° al 31 dicembre. Il Comune di Olbia ha emanato l’Ordinanza Dirigenziale n. 511 del 28 novembre 2025, con...
Olbia. Ginetto Mattana, fondatore e presidente dell’Associazione Libere Energie Olbia ha ottenuto un riconoscimento speciale, insieme ad altre realtà provenienti da diverse parti d’Italia, come Testimone del Volontariato 2025....
Olbia. La Asl Gallura interviene ufficialmente sulla questione dei pagamenti ai medici Ascot, precisando lo stato della procedura e i motivi del ritardo. Come comunicato dall’Azienda sanitaria, «La Delibera che autorizza i pagamenti dei M...
Olbia. L’Aspo – Azienda Servizi Pubblici Olbia S.p.A. – ha pubblicato un nuovo avviso di selezione per costituire una graduatoria di 20 candidati idonei al ruolo di operatore di esercizio, profilo corrispondente al parametro 140 del...
