Olbia, Giovanni Campus lascia la sua eredità artistica tra piazze e palazzi in un percorso che lo ha portato da nord a sud del globo

Olbia. La città saluta il suo illustre concittadino, l'artista conosciuto in tutto il mondo Giovanni Campus. Si è spento all'età di 97 anni Giovanni Campus, l'artista era ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli a seguito di un aggravamento delle sue condizioni di salute. Classe 1929 nacque e visse a Olbia fino all'età di 18 anni, partendo poi alla conquista del mondo dell'arte negli anni '50 realizzando numerose mostre tra Londra, Parigi, New York, Nuova Delhi.



Riconosciuto e apprezzato tra i più grandi scultori contemporanei questo è il ricordo condiviso anche dagli altri quotidiani L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna: "Campus è stato un artista di un rigore quasi monastico, una figura che ha abbracciato la logica, la filosofia e l’erudizione per dare forma al suo universo concettuale. Dopo aver superato rapidamente le prime esperienze pittoriche degli anni ‘50, approdò alla sperimentazione con i linguaggi geometrici e costruttivi, spingendosi fino all'uso del metacrilato, un materiale che gli permise di investigare le possibilità estetiche della percezione industriale".

"Furono anni di grande attenzione critica, da Giulio Carlo Argan a colleghi come Bruno Munari e di esposizioni che lo posero al centro del dibattito contemporaneo. A partire dagli anni ‘70, però, la sua ricerca si fece più ambientale e relazionale, con le sue celebri "misurazioni" e interventi nello spazio urbano e naturale, come a Milano o nella nativa Gallura".