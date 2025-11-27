Olbia, scomparsa Rosa Bechere: nuove indagini del Ris

Olbia. A distanza di due anni e mezzo dalla scomparsa di Rosa Bechere, i carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia e gli specialisti del Ris sono tornati nella villetta di via Pietro Aretino, abitazione di M. G. M. e G.B., la coppia indagata con l'accusa di aver ucciso la donna e di averne occultato il cadavere. Il nuovo sopralluogo è scattato nella serata di oggi, giovedì 27 novembre, su richiesta della Procura generale della Sardegna. Il procuratore Luigi Patronaggio e il sostituto Alessandro Bosco hanno infatti deciso di avocare il fascicolo originariamente gestito dalla Procura di Tempio Pausania. L’intervento segna una ripartenza concreta per una difficile inchiesta che da tempo sembrava destinata a un epilogo senza risposte. Con il nuovo impulso investigativo, gli inquirenti puntano ora a individuare elementi utili a chiarire la sorte di Rosa Bechere, 60 anni, invalida, svanita nel nulla il 25 novembre 2022 dalla sua abitazione di via Petta. L’obiettivo è cercare nuove tracce, conferme o riscontri che possano definire un quadro più solido sulla presunta uccisione e sull’eventuale occultamento del corpo, mai ritrovato.