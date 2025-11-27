Olbia, scomparsa Rosa Bechere: nuove indagini del Ris

Thursday, 27 November 2025
Olbia. A distanza di due anni e mezzo dalla scomparsa di Rosa Bechere, i carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia e gli specialisti del Ris sono tornati nella villetta di via Pietro Aretino, abitazione di M. G. M. e G.B., la coppia indagata con l'accusa di aver ucciso la donna e di averne occultato il cadavere. Il nuovo sopralluogo è scattato nella serata di oggi, giovedì 27 novembre, su richiesta della Procura generale della Sardegna. Il procuratore Luigi Patronaggio e il sostituto Alessandro Bosco hanno infatti deciso di avocare il fascicolo originariamente gestito dalla Procura di Tempio Pausania. L’intervento segna una ripartenza concreta per una difficile inchiesta che da tempo sembrava destinata a un epilogo senza risposte. Con il nuovo impulso investigativo, gli inquirenti puntano ora a individuare elementi utili a chiarire la sorte di Rosa Bechere, 60 anni, invalida, svanita nel nulla il 25 novembre 2022 dalla sua abitazione di via Petta. L’obiettivo è cercare nuove tracce, conferme o riscontri che possano definire un quadro più solido sulla presunta uccisione e sull’eventuale occultamento del corpo, mai ritrovato.
Olbia. È ufficialmente iniziato il dibattimento davanti alla Corte d’Assise di Sassari per la morte di Miguel Angel Paez, l’ex cuoco argentino deceduto nel dicembre 2024 dopo una brutale aggressione avvenuta nella sua abitazione di...
Telti. Nel cuore della Gallura prende forma un nuovo volto per Telti, frutto di una visione architettonica che unisce funzionalità, identità e bellezza. La piazza centrale del paese,fulcro della vita sociale e comunitaria, come abbiamo ...
Monti. Nelle prime ore della mattinata, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Olbia sono intervenuti lungo la Strada Statale 729, all’altezza del bivio di Monti, a seguito di un incidente stradale. "Un veicolo, per cause in corso di a...
San Teodoro. Il tema del “fine vita” torna al centro del dibattito pubblico anche in Gallura, dove la comunità di San Teodoro segue con attenzione quanto accaduto pochi giorni fa in Svizzera, dove le celebri gemelle Kessler hanno s...
Olbia. Incidente stradale sulla Strada Statale 729, nei pressi dello svincolo per l’aeroporto in direzione città, dove per cause ancora da accertare sono rimasti coinvolti tre mezzi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di...
Olbia. La scuola secondaria di primo grado “Ettore Pais “di Olbia è stata selezionata per partecipare al primo progetto sperimentale sulle competenze emotive, sociali ed etiche che coinvolgerà 70 scuole da tutto il territori...
