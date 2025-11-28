Nord Sardegna, scontro auto-fuoristrada: un ferito

Alghero. Ancora un incidente staradale nelle strade della Sardegna, questa volta nel Comune di Alghero. Per cause ancora da chiarire, una berlina si è scontrata con un fuoristrada in Viale Giovanni XIII.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento algherese e il personale del 118: le squadre hanno collaborato per estrarre dalla vettura la conducente che, per precauzione, è stata immobilizzata e trasferita al Pronto soccorso. L'altro conducente ha rinunciato al trasporto in ospedale.

Subito dopo aver affidato alle cure dei sanitari l'unica persona ferita, i VVF si sono occupati di mettere in sicurezza l'area e le vetture coinvolte. Dei rilievi si è occupata la Polizia Locale.