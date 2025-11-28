Nord Sardegna, scontro auto-fuoristrada: un ferito

Friday, 28 November 2025
Informazione dal 1999
Alghero. Ancora un incidente staradale nelle strade della Sardegna, questa volta nel Comune di Alghero. Per cause ancora da chiarire, una berlina si è scontrata con un fuoristrada in Viale Giovanni XIII.
Sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento algherese e il personale del 118: le squadre hanno collaborato per estrarre dalla vettura la conducente che, per precauzione, è stata immobilizzata e trasferita al Pronto soccorso. L'altro conducente ha rinunciato al trasporto in ospedale.
Subito dopo aver affidato alle cure dei sanitari l'unica persona ferita, i VVF si sono occupati di mettere in sicurezza l'area e le vetture coinvolte. Dei rilievi si è occupata la Polizia Locale.
