Scontro tra auto e moto, muore un uomo di 49 anni

Sassari. Incidente mortale a Bancali, alle porte di Sassari, dove un uomo di 49 anni, mentre guidava la sua moto, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'auto guidata da una 42enne. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio di oggi, 8 giugno, nella strada vicinale "Lu Salti di la Monza". Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente l'uomo, un muratore originario di Sassari, si sarebbe scontrato con l'automobile in un tratto di carreggiata stradale che si restringe per via di un ponticello. Sul posto immediati i soccorsi dell'ambulanza del 118, Polizia Locale e Vigili del fuoco. Putroppo per l'uomo a causa delle gravissime ferite riportate non c'è stato nulla da fare. A darne notizia Ansa Sardegna.