Cagliari, voli a partire da 100 euro e più frequenze: ecco la continuità aerea

Cagliari. Voli più frequenti, tariffe più basse e maggiori garanzie per i residenti: sono questi i pilastri della proposta definitiva per il nuovo bando sulla continuità aerea da e per la Sardegna, presentata ieri in quarta commissione consiliare dall’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca. Come riporta l’agenzia ANSA, tra le principali novità spicca una promessa concreta: “Si potrà andare e tornare da Roma con 100 euro”, ha detto Manca a margine della seduta.

Un cambiamento atteso da tempo, che arriva in un momento cruciale. L’attuale bando scade a fine ottobre e il nuovo sarebbe dovuto essere pubblicato entro aprile. Tuttavia, come spiegato dall’assessora, la scadenza verrà prorogata: "I documenti tecnici sono pronti, ora servono i passaggi con il governo e Bruxelles per avere un procedimento più snello. La proroga potrà essere di sei o dodici mesi, anche perché è bene che il servizio non inizi nel mezzo di una stagione IATA", ha chiarito.

Il nuovo impianto – già condiviso con il Ministero e in fase di presentazione all’Unione Europea – mira a potenziare l’intero sistema. Innanzitutto aumentando le frequenze, giudicate oggi insufficienti e causa di disagi frequenti per i viaggiatori sardi. Ma anche attraverso la riduzione delle tariffe e l’estensione delle categorie ammesse: ad esempio, i lavoratori potranno accedere alle tariffe agevolate tutto l’anno, e non più solo nella stagione invernale.

"Potremmo intervenire in maniera più efficace quando la domanda nei periodi fisiologici, come Natale o Pasqua, presenta un incremento non gestibile nella programmazione standard", ha sottolineato l’assessora.

A commentare la seduta è stato anche il presidente della quarta commissione regionale, Roberto Li Gioi, che sui social ha scritto: “Oggi ho convocato in Commissione Barbara Manca, che ha esposto la proposta definitiva del nuovo modello di continuità territoriale aerea già presentato al Ministero e che verrà portato insieme a Bruxelles. La certezza dello spostamento per i sardi è alla base del lavoro portato avanti con grande scrupolosità e altrettanta attenzione”.

Per la Regione, si tratta di un passo verso un modello più stabile, accessibile ed equo, che tenga conto delle esigenze reali dei cittadini e delle difficoltà logistiche di un’isola dove il diritto alla mobilità è spesso subordinato a regole imposte da lontano.