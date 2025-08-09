Olbia, nominato il Commissario straordinario dell’Autorità portuale

Saturday, 09 August 2025
Informazione dal 1999
Olbia. Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti giunge la comunicazione ufficiale della nomina del commissario straordinario del Sistema portuale del mare di Sardegna.
Domenico Bagalà, ingegnere di origini calabresi, vive a Cagliari da molti anni e sarà lui a guidare l'Autorità portuale nel prossimo periodo.
L'Autorità portuale si occupa di gestire i porti di Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Oristano, Santa Teresa Gallura, Cagliari e Arbatax.
"Questo incarico commissariale ha natura temporanea - si legge in una nota del Mit - ed è finalizzato ad assicurare la continuità amministrativa e la piena operatività dell'Autorità fino al ripristino degli organi di vertice ordinari".
09 August 2025
09 August 2025
09 August 2025
09 August 2025
Olbia. L'Emiro del Qatar è arrivato in Gallura. Un viaggio di lavoro che lo porterà ad un confronto con i sindaci del territorio e ad un incontro con la presidente Alessandra Todde. Si parlerà di investimenti in Costa Smeral...
Loiri Porto San Paolo. L’Amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo ha avviato il progetto "Loiri Porto San Paolo cardioprotetta". Sono stati acquistati 8 defibrillatori posizionati nella giornata di ieri nei paesi di Loiri e Porto ...
Olbia. Nella tarda mattinata di oggi 8 agosto, è stato trovato il corpo senza di un uomo all'interno di un'imbarcazione ormeggiata alla Marina di Portisco. Indagini in corso per verificare la causa del decesso. Sono intervenuti i Viigli del fu...
Arzachena. Nuovo intervento dei vigli del fuoco del fuoco del distaccamento arzachenese per un incidente avvenuto intorno alle ore 11 sulla Circonvallazione di Arzachena, ovvero la SP115. Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate in m...
08 August 2025
08 August 2025
08 August 2025
08 August 2025
08 August 2025
08 August 2025
08 August 2025