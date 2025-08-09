Olbia, nominato il Commissario straordinario dell’Autorità portuale

Olbia. Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti giunge la comunicazione ufficiale della nomina del commissario straordinario del Sistema portuale del mare di Sardegna.



Domenico Bagalà, ingegnere di origini calabresi, vive a Cagliari da molti anni e sarà lui a guidare l'Autorità portuale nel prossimo periodo.



L'Autorità portuale si occupa di gestire i porti di Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Oristano, Santa Teresa Gallura, Cagliari e Arbatax.

"Questo incarico commissariale ha natura temporanea - si legge in una nota del Mit - ed è finalizzato ad assicurare la continuità amministrativa e la piena operatività dell'Autorità fino al ripristino degli organi di vertice ordinari".