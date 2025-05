Cambusa online per barche in Sardegna: come fare la spesa e riceverla direttamente in porto

Organizzare la cambusa prima di salpare in Sardegna è sempre stato un grattacapo. Oggi, grazie a Spesati.it, tutto cambia: puoi fare la spesa online comodamente dal telefono e riceverla direttamente in porto, a bordo della tua barca. Un servizio pensato su misura per charter nautici, armatori privati e skipper, attivo nei porti principali come Portisco, Cala dei Sardi, Olbia, Porto Rotondo, Porto Cervo, Cannigione, Alghero, Stintino e Cagliari.

🚤 Spesa a bordo: il nuovo standard per i charter nautici

Che tu sia un armatore, uno skipper o un cliente charter, fare la spesa prima di partire è spesso complicato. Orari, trasporti, qualità e logistica non aiutano. Ecco perché Spesati.it ha lanciato il primo servizio completo di cambusa online con consegna direttamente a bordo.

👉 Scopri il servizio qui:

🔗 Spesati – Cambusa per yacht e charter in Sardegna

⚓ Porti serviti in tutta la Sardegna

Il servizio è attivo nei principali marina e porti turistici dell’isola:

Portisco e Cala dei Sardi (tra i principali hub per i charter)

Olbia , Porto Rotondo , Porto Cervo , Cannigione

Alghero, Stintino, Cagliari e altre località su richiesta

🛒 Cosa puoi ordinare online?

Frutta, verdura, carne, pesce, vino, acqua, ghiaccio, surgelati

Prodotti tipici sardi (pecorino, bottarga, Cannonau)

Extra utili: carta forno, spugne, sacchi spazzatura, ecc.

👉 Per un approfondimento con esempi pratici:

🔗 Supermercato online per cambusa: come funziona la consegna in porto

📦 Come funziona la consegna

Vai su Spesati.it Scegli il porto di consegna Indica il nome della barca, l’orario di partenza e le preferenze Ricevi tutto direttamente a bordo, pronto da stivare Hai gradito i prodotti Sardi? Effettua un nuovo ordine con consegna tramite corriere (anche a temperatura controllata) e gustalo al rientro dalle vacanze.

🧭 Il futuro del turismo nautico parte da qui

Sempre più skipper e clienti charter chiedono servizi efficienti, flessibili e smart. Spesati risponde con una piattaforma che semplifica la vita, elimina le corse al supermercato e valorizza i prodotti locali.

📅 Quando è attivo

Il servizio cambusa è disponibile tutti i giorni da maggio a ottobre.

✅ Consegne garantite 6 giorni su 7, anche con poche ore di preavviso.

📞 Info: +39 070 79 68 318

📧 Email: [email protected]

✅ Conclusione

Navigare in Sardegna non è mai stato così comodo.

Con Spesati.it, la cambusa arriva a bordo. E tu, devi solo salpare.