10 località nascoste da esplorare vicino a Olbia in un giorno

Olbia, situata nell'angolo nord-orientale della Sardegna, è spesso considerata il portale della Costa Smeralda, la zona più affascinante dell'isola. Ma oltre alle famose spiagge e al vivace porto, Olbia è circondata da destinazioni affascinanti e meno conosciute, perfette per i viaggiatori curiosi che desiderano esplorare la Sardegna fuori dai sentieri battuti.

Località da visitare vicino a Olbia

A prescindere che sia qui per un weekend o solo di passaggio, queste 10 località nascoste vicino a Olbia possono essere visitate tutte in un solo giorno e ognuna offre uno scorcio unico sulla bellezza naturale e sul patrimonio culturale dell'isola.

1. San Pantaleo - Il villaggio degli artisti

A soli 20 minuti da Olbia, San Pantaleo è un piccolo villaggio di montagna. Circondato da cime granitiche, questo affascinante borgo ospita un vivace mercato settimanale ed è la patria di artisti, scultori e designer che lo hanno trasformato in un paradiso creativo. Stradine, case in pietra e botteghe artigiane lo rendono il luogo ideale per una tranquilla passeggiata mattutina.

2. Porto Istana - Una spiaggia con vista

Mentre la Costa Smeralda è stracolma di turisti, Porto Istana è un'alternativa più tranquilla a soli 11 km a sud di Olbia. Questa piccola baia offre sabbia bianca finissima e acque turchesi poco profonde con una vista da cartolina sull'isola di Tavolara. È l'ideale per le famiglie e i viaggiatori che preferiscono trascorrere momenti di tranquillità in spiaggia lontano dalla folla.

3. Castello di Pedres - Rovine medievali con panorama

Arroccate su una collina appena fuori Olbia, le rovine del Castello di Pedres offrono una breve escursione e una vista panoramica sulla regione della Gallura. Risalente al XIII secolo, il castello è circondato da uliveti e campagna selvaggia. Pochi turisti si avventurano qui, rendendolo perfetto per una tranquilla deviazione nel passato medievale della Sardegna.

4. Pozzo Sacro di Sa Testa - Uno sguardo alla storia nuragica

La Sardegna è costellata di siti antichi e uno dei più affascinanti è il pozzo sacro di Sa Testa, situato a pochi chilometri da Olbia. Costruito dalla civiltà nuragica oltre 3.000 anni fa, questo pozzo era un luogo cerimoniale dedicato al culto dell'acqua. Il sito è tranquillo e misterioso. Passeggiare tra le sue pietre consumate offre un forte legame con le antiche radici dell'isola.

5. Isola di Tavolara - Una mini avventura in mare

Visibile dalla costa di Olbia, Tavolara è un'isola calcarea che si erge maestosa dal mare. È possibile raggiungerla con un breve tragitto in barca da Porto San Paolo e trascorrere la giornata facendo escursioni, immersioni o gustando pesce fresco in uno dei pochi ristoranti dell'isola. La leggenda narra che Tavolara fosse un tempo sede del regno più piccolo del mondo, una storia bizzarra che aggiunge fascino alla visita.

6. Monte Pino - Il paradiso degli escursionisti

Se hai voglia di una giornata più attiva, Monte Pino offre una rete di sentieri escursionistici con viste mozzafiato sul Golfo di Olbia e sulle colline circostanti. La zona è ideale per amanti della natura, con una fitta vegetazione mediterranea, formazioni rocciose di granito e anche qualche capra selvatica.

7. Spiaggia di Berchida - La costa incontaminata

Per chi è disposto a guidare un po' più a lungo (circa 1 ora), la spiaggia di Berchida è uno dei segreti meglio custoditi della Sardegna. Ampia, incontaminata e lontana dal turismo di massa, questa spiaggia è l'ideale per chi desidera solitudine e bellezza incontaminata. Prepara un picnic e trascorri la giornata circondato da dune, pini e acque cristalline.

8. Luras e l'olivo millenario

Il villaggio nell'entroterra di Luras è una tranquilla deviazione nel cuore della Sardegna, a circa un'ora da Olbia. Oltre al centro storico e agli edifici in granito, la zona ospita uno degli ulivi più antichi d'Europa, con oltre 4.000 anni e ancora rigoglioso. Stare sotto il suo tronco massiccio è un'esperienza che fa sentire piccoli.

9. Golfo Aranci - Dove giocano i delfini

Questa tranquilla località balneare a nord di Olbia offre un mix di spiagge bellissime ed esperienze di fauna marina. Puoi partecipare a un tour di avvistamento dei delfini o fare una passeggiata lungo la passeggiata panoramica che costeggia il mare. È meno commerciale rispetto alle località turistiche vicine ed è perfetta per un pomeriggio di relax.

10. Murta Maria - Calma costiera

Appena a sud di Olbia, Murta Maria è un piccolo villaggio costiero che sembra lontano anni luce dalla frenesia della città. Il ritmo lento e l'atmosfera autentica lo rendono una gemma nascosta per chiunque cerchi tranquillità vicino alla città.

Come spostarsi per vedere tutto

Il bello di queste gemme nascoste è che sono tutte raggiungibili in meno di un giorno, offrendoti la possibilità di ammirare una varietà di paesaggi, dalle montagne scoscese passando per le rovine antiche fino alle spiagge segrete. I mezzi pubblici sono limitati, quindi noleggiare un'auto è spesso il modo più comodo per esplorare la zona al proprio ritmo. Molti viaggiatori scelgono un servizio di noleggio auto economico a Olbia per conciliare flessibilità e budget, rendendo facile visitare più luoghi in un unico viaggio.

Consigli finali per la tua avventura

Parti presto : soprattutto in estate, partire la mattina presto ti aiuta a evitare il caldo e la folla.

: soprattutto in estate, partire la mattina presto ti aiuta a evitare il caldo e la folla. Porta con te acqua e snack : alcuni siti sono remoti e non hanno servizi nelle vicinanze.

: alcuni siti sono remoti e non hanno servizi nelle vicinanze. Rispetta la natura : molte di queste posizioni si trovano in aree protette, per cui non lasciare rifiuti e rimani sui sentieri segnalati.

: molte di queste posizioni si trovano in aree protette, per cui non lasciare rifiuti e rimani sui sentieri segnalati. Controlla le informazioni locali: alcune attrazioni (come i traghetti per Tavolara) hanno orari stagionali, quindi è meglio pianificare in anticipo.

Olbia è molto più di un semplice porto di arrivo: è la base perfetta per scoprire i lati autentici e meno conosciuti della Sardegna. Quindi fai il pieno, prendi la macchina fotografica e parti per una giornata ricca di bellezza, storia e avventura.