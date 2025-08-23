Olbia, a passeggio tra le vie della città e i rifiuti

Olbia. A passeggio tra le vie della città in un venerdì e in un sabato qualunque, a testimoniare quanto l'emergenza dei rifiuti non sia un'esagerazione, ma una triste realtà con cui la cittadinanza fa i conti quotidianamente.



Da zona Bandinu a Via Roma, passando per via Vittorio Veneto e le traverse di via Barcellona, zone e quartieri differenti, ma tutti accomunati da una presenza costante: buste, bustoni e rifiuti vari disseminati a bordo strada, tra cespugli e persino poggiati ai pali e agli alberi vicino al cimitero.

Nella foto di copertina si possono osservare le buste nascoste nel canneto, vicino al deposito Arst di via Vittorio Veneto, uno dei cumuli vicino al vecchio cimitero e i rifiuti sparsi nella parallela di via de Sanctis.

La triste realtà sta nel mancato senso civico, in un servizio di raccolta inefficiente e al tempo stesso in una organizzazione dei punti di raccolta inesistenti per chi ha al seguito anche solo una piccola bustina con i resti di un pasto.

Il lancio dei sacchetti per strade, vie, vicoli raggiunge poi l'apice quando, mentre vai a fare la spesa, trovi anche un punto per riposarti, dall'angolo di via Asti spunta persino un materasso abbandonato. Cittadini arrabbiati che lamentano di sporcizia, blatte, topi e ogni giorno documentano con foto, video e segnalazioni come la città sia ostaggio di disservizi e mancato senso civico.