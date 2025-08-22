Aspo Olbia: via alla campagna abbonamenti

Olbia. Dal 1° settembre 2025 entra in vigore la nuova campagna abbonamenti Aspo Olbia dedicata agli studenti, con agevolazioni stabilite dalla Regione Sardegna per l’anno scolastico e accademico 2025/26.

Gli abbonamenti sono riservati agli studenti fino a 28 anni iscritti a scuole, università sarde o corsi di formazione professionale regionali.

Chi appartiene a un nucleo familiare con ISEE fino a 25.500 euro potrà acquistare:

l’abbonamento annuale a 29 euro (sconto 80%);

l’abbonamento mensile a 3,40 euro (sconto 80%).

Per gli studenti con ISEE superiore a 25.500 euro:

abbonamento annuale a 58 euro (sconto 60%);

abbonamento mensile a 6,80 euro (sconto 60%).

Sono previste ulteriori riduzioni per le famiglie numerose: con almeno tre figli studenti e ISEE superiore a 25.500 euro, dal terzo figlio l’abbonamento mensile avrà l’agevolazione dell’80% invece del 60%.

Una convenzione con l’Ersu di Sassari riguarda invece gli studenti iscritti all’Università di Sassari – sede di Olbia, con ISEE fino a 25.500 euro e massimo 27 anni di età: potranno acquistare un abbonamento annuale a 4 euro, valido dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026. Gli abbonamenti convenzionati sono 40 in totale e verranno assegnati in ordine di arrivo delle richieste complete.

Le agevolazioni possono essere richieste:

online su www.aspo.it/ricarica caricando foto digitale, modulo di richiesta, attestazione ISEE (se richiesta) e documento di identità;

agli sportelli Aspo in via Indonesia 9 (zona industriale) o presso l’ufficio turistico del Comune di Olbia, presentando la documentazione cartacea.

Gli abbonamenti annuali studenti potranno essere acquistati entro il 31 dicembre 2025.