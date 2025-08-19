Mercoledì rovente nell’Isola: temperature fino a 40 gradi e allerta incendi arancione

Olbia. Allerta incendi nell'Isola per la giornata di mercoledì 20 agosto che vede coinvolto con un codice arancione quasi la totalità del territorio regionale, ma ci aspetta anche l'allerta meteo per alte temperature nella fascia oraria dalle 10 alle 18. Sardegna nella morsa del caldo dunque con temperature che raggiungeranno i 40 gradi.

Questo il bollettino diramato dagli uffici della Protezione civile regionale: "dalle 10 alle 18 nella giornata del 20 di agosto sono previste temperature massime diffusamente molto elevate superiori ai 37 gradi sulla Sardegna centrale e settentrionale più localmente nella Sardegna meridionale sono inoltre previsti picchi di temperatura massima superiore ai 40 gradi nelle zone interne settentrionali".



Ecco alcune indicazioni da seguire: importanti informazioni per la popolazione: "non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all'aria aperta".

Oltre l'allerta per il caldo anche la Gallura resta in fase di allerta per il rischio incendi elevato che coinvolge ben 13 zone in tutta l'isola e le zone D ed E per la Gallura. Pericolosità alta, codice arancione recita il bollettino ossia " le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l'evento se non tempestivamente affrontato può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie ancorché rinforzate potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale".