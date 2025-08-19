Mercoledì rovente nell’Isola: temperature fino a 40 gradi e allerta incendi arancione

Tuesday, 19 August 2025
Olbia. Allerta incendi nell'Isola per la giornata di mercoledì 20 agosto che vede coinvolto con un codice arancione quasi la totalità del territorio regionale, ma ci aspetta anche l'allerta meteo per alte temperature nella fascia oraria dalle 10 alle 18. Sardegna nella morsa del caldo dunque con temperature che raggiungeranno i 40 gradi.
Questo il bollettino diramato dagli uffici della Protezione civile regionale: "dalle 10 alle 18 nella giornata del 20 di agosto sono previste temperature massime diffusamente molto elevate superiori ai 37 gradi sulla Sardegna centrale e settentrionale più localmente nella Sardegna meridionale sono inoltre previsti picchi di temperatura massima superiore ai 40 gradi nelle zone interne settentrionali".
Ecco alcune indicazioni da seguire: importanti informazioni per la popolazione: "non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all'aria aperta".
Oltre l'allerta per il caldo anche la Gallura resta in fase di allerta per il rischio incendi elevato che coinvolge ben 13 zone in tutta l'isola e le zone D ed E per la Gallura. Pericolosità alta, codice arancione recita il bollettino ossia " le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l'evento se non tempestivamente affrontato può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie ancorché rinforzate potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale".
Telti. Il rientro dal ponte di Ferragosto ha portato con sé un amara sorpresa per la squadra che lavora nel municipio di Telti: dei fori sospetti nella finestra che dà su via Grazia Deledda. Lanciato l'allarme sul posto sono giunti...
Olbia. Ancora un nulla di fatto sulla risoluzione della perdita fognaria in via Porto Romano a Olbia. L'emergenza persiste da diverso tempo, nonostante le segnalazioni e le pec inviate sia alla Asl che al Comune, mentre l'articolo va in pubblica...
Olbia. Il Red Valley vissuto, cantato e ballato con gli occhi e le emozioni di 5 giovani inviati. Elisa, Marcella, Alessandro, Gaia e Christian, li chiameremo così, sono stati tra i protagonisti del pubblico nelle 4 notti più lungh...
Olbia. Sa Minda Noa prosegue il suo processo di ampliamento, sorgono nuovi edifici, ma non mancano ahimè, anche delle discariche a cielo aperto. Alcuni residenti di via Mosca hanno inviato foto e filmati sull'attuale situazione delle nuov...
Olbia. Proseguono le segnalazioni sui disservizi legati alla gestione e al ritiro dei rifiuti, oggi è giunta in redazione una segnalazione di T.C., una nostra lettrice che vive a Sole Ruju e racconta le sue difficoltà nella gestion...
Olbia. Sarà l'autopsia disposta dalla Procura di Tempio guidata da Gregorio Capasso a stabilire le cause della morte di Giampaolo Demartis, l'uomo di 57 anni deceduto sabato sera dopo una notte di follia in cui è stato fermato dall'inte...
