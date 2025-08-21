Allerta incendi in Sardegna: Gallura in stato di attenzione, zone sud-orientali ad alto rischio

Thursday, 21 August 2025
Informazione dal 1999
Olbia. La Sardegna si prepara ad affrontare una giornata di particolare attenzione per il rischio incendi nella giornata di venerdì 22 agosto 2025, con diverse zone orientali e meridionali dell'isola che registrano livelli di allerta elevati secondo il bollettino n. 111 della Direzione Generale della Protezione Civile regionale.
Mentre la Gallura mantiene un livello di rischio medio con fase operativa di semplice attenzione, le zone orientali e sud-orientali dell'isola sono interessate da condizioni meteorologiche e ambientali più critiche che favoriscono l'innesco e la propagazione di incendi boschivi. Le autorità regionali hanno classificato sei zone dell'isola con livello di pericolo "ALTO", attivando la fase operativa regionale di "ATTENZIONE RINFORZATA", mentre tutte le restanti aree mantengono un livello "MEDIO" con fase di semplice "ATTENZIONE".
Le zone maggiormente a rischio, identificate con codice arancione nel bollettino ufficiale, si concentrano prevalentemente nella fascia orientale e meridionale dell'isola, escludendo la Gallura che mantiene invece un livello di allerta medio. Nelle aree ad alto rischio, le condizioni di vento, umidità e temperatura creano un cocktail potenzialmente esplosivo per lo sviluppo di focolai, dove anche un piccolo innesco può rapidamente trasformarsi in un incendio di grandi proporzioni, mettendo a rischio non solo il patrimonio boschivo ma anche le comunità residenti e le attività economiche locali.
Il bollettino sottolinea come in condizioni di pericolosità media, pur con intensità del fuoco e velocità di propagazione contenute, sia necessario mantenere alta la guardia poiché eventuali focolai potrebbero comunque essere contrastati efficacemente con il dispiegamento delle forze ordinarie. Tuttavia, nelle zone ad alto rischio la situazione richiede un monitoraggio costante e l'immediata disponibilità di mezzi di intervento specializzati.
Le condizioni meteorologiche previste per la giornata di venerdì richiedono particolare cautela da parte di tutti i cittadini, specialmente nelle aree rurali e boschive. È fondamentale evitare comportamenti che possano causare inneschi accidentali, come l'abbandono di mozziconi di sigaretta, l'accensione di fuochi all'aperto o l'utilizzo di attrezzature che possano generare scintille nelle ore più calde della giornata.
21 August 2025
21 August 2025
21 August 2025
21 August 2025
Olbia. Le foto parlano da sole e raccontano una storia di contraddizioni che ferisce la sensibilità di chi ama questa città. Mentre il Teatro Michelucci dovrebbe rappresentare un simbolo di rinascita culturale e architettonica per ...
Olbia. Violento impatto tra due vetture ha coinvolto quattro persone lungo la circonvallazione di Olbia, in prossimità del raccordo che conduce all'ospedale Giovanni Paolo II. L'episodio si è verificato intorno alle ore 8:00 di questa m...
Olbia. Un episodio spiacevole ha macchiato la terza serata del Red Valley Festival di Olbia. Giovedì 15 agosto, intorno alle 23:00, durante l'esibizione di Tony Effe che ha richiamato una folla notevole a un giovane, D. G., in vacanza nella su...
Porto Cervo. I vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena sono stati chiamati a intervenire ieri sera, intorno alle 20:30, nella prestigiosa Marina di Porto Cervo per spegnere un principio di incendio che ha coinvolto uno yacht ormeggiato nel po...
Budoni. Brutta avventura per tre velisti che navigavano con la loro imbarcazione di 12 metri nelle acque di Porto Ottiolu. Durante la loro navigazione l'imbarcazione si è incagliata contro una scogliera, mettendo in pericolo le persone a...
Olbia. Momenti di paura per una settantenne rimasta vittima di un sofisticato raggiro presso lo sportello automatico di una banca di Viale Aldo Moro a Olbia. La donna, dopo aver effettuato un semplice prelievo di 350 euro, si è vista svuo...
20 August 2025
20 August 2025
20 August 2025
20 August 2025
19 August 2025
19 August 2025
19 August 2025