Olbia, Nosy apre il concerto dei Collage

Sunday, 14 September 2025
Informazione dal 1999
Olbia. Ieri, sabato 13 settembre, lo storico gruppo dei Collage si è esibito in città con un boom di presenze. Ad aprire il concerto il giovane cantautore olbiese Stefano Panu – in arte Nosy che, per il secondo anno di fila, ha seguito la band nel suo tour per tutta la Sardegna.
Una performance che ha sbalordito i fan. Sul palco infatti, per la prima volta, oltre ai suoi brani “Blackjack” e “Lunedì”, estratti dall’EP BLACKJACK, anche “-20”, il prossimo singolo di Nosy in uscita a breve.
“Il riscontro è stato ottimo essendo comunque più difficile giocare in casa tra la tensione e l’ansia di portare un progetto nuovo – ha dichiarato il cantante – Tanta l’emozione e la soddisfazione di una risposta così positiva dal pubblico data anche la grande differenza di genere con questo gruppo che ha fatto la storia della nostra musica dell’Isola. Ringrazio Tore Fazzi e i Collage per avermi voluto con loro anche quest’anno per il tour in Sardegna. Ora puntiamo all’Italia!”.
14 September 2025
14 September 2025
14 September 2025
14 September 2025
Olbia. Tra la nostra città e la capitale e nasce una nuova realtà musicale. L’etichetta discografica STARLIGHT RECORDS approda nel mercato musicale italiano e porta con sé la voglia di scoprire nuovi talenti e portarli nell...
Olbia. La musica si sa, da sempre costituisce un collante sociale e una fonte inesauribile di idee e di creatività. Lo sa bene Gianluca Ledda, proprietario di uno degli storici punti vendita di strumenti musicali della città che, quest&...
La Maddalena. Due giorni di incontri, divertimento, sport e tanta buona musica per superare tutte le barriere. Questo il principio della manifestazione che si svolgerà nel centro gallurese in questo fine settimana. Ritorna All In, tutti insiem...
Buddusò. Il cuore del Monte Acuto si prepara a ospitare Beranu in Buddusò - Artes in Carrera manifestazione che sabato 13 e domenica 14 settembre 2025 porterà nelle vie del centro arte, tradizione e gusto. L’evento, promoss...
13 September 2025
13 September 2025
13 September 2025
13 September 2025
12 September 2025
12 September 2025
12 September 2025