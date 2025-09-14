Olbia, Nosy apre il concerto dei Collage

Olbia. Ieri, sabato 13 settembre, lo storico gruppo dei Collage si è esibito in città con un boom di presenze. Ad aprire il concerto il giovane cantautore olbiese Stefano Panu – in arte Nosy che, per il secondo anno di fila, ha seguito la band nel suo tour per tutta la Sardegna.

Una performance che ha sbalordito i fan. Sul palco infatti, per la prima volta, oltre ai suoi brani “Blackjack” e “Lunedì”, estratti dall’EP BLACKJACK, anche “-20”, il prossimo singolo di Nosy in uscita a breve.

“Il riscontro è stato ottimo essendo comunque più difficile giocare in casa tra la tensione e l’ansia di portare un progetto nuovo – ha dichiarato il cantante – Tanta l’emozione e la soddisfazione di una risposta così positiva dal pubblico data anche la grande differenza di genere con questo gruppo che ha fatto la storia della nostra musica dell’Isola. Ringrazio Tore Fazzi e i Collage per avermi voluto con loro anche quest’anno per il tour in Sardegna. Ora puntiamo all’Italia!”.