Olbia, Franco Rosas: domani la messa di trigesimo

Olbia. Avrebbe compiuto 77 anni il 3 agosto, Franco Rosas, scomparso lo scorso mese di luglio, ha lasciato nel cuore di molti un dolore profondo. Franco Rosas era molto noto e ben voluto non solo a Nuoro, dove era nato, ma anche nella sua amata Olbia, cittadina gallurese sul mare dove all'età di 25 anni aveva scelto di trasferirsi assieme a suo fratello Pinuccio. Dopo una gioventù trascorsa viaggiando in lungo e in largo per la Sardegna collezionando importanti ed impegnative esperienze nel settore gioielleria sulle orme del padre, Franco e Pinuccio Rosas avevano scelto proprio Olbia per creare quella che oggi può considerarsi una delle attività commerciali più affermate della città: la Gioielleria Rosas, presente in Corso Umberto da oltre 50 anni, la quale può considerarsi a pieno titolo una vera istituzione.

Quella di Franco, uomo affabile e mite è stata una vita trascorsa tra il lavoro e la famiglia, impegni nel sociale, nel volontariato al servizio della città con i Lions, ma non sono mancate anche la passione per la caccia e le numerose relazioni sociali.

Fino alla sua pensione, avvenuta qualche anno fa, i due fratelli Franco e Pinuccio hanno lavorato sempre uno accanto all'altro in piena sintonia, soddisfacendo le esigenze della numerosa clientela locale ed internazionale, intessendo relazioni di lavoro e di profonda amicizia. Poi la malattia, che ha vissuto con serena rassegnazione, ma senza mai perdere la speranza. Sono tantissimi i clienti e gli amici che lo scorso 27 luglio, nel giorno dell'estremo saluto, si sono voluti raccogliere attorno alla moglie Mauccia, le figlie Nadia con Rosario e Letizia con Luciano, la nipote Alice, i fratelli e tutti i suoi familiari per far sentire loro quel caloroso abbraccio da parte di tutta la comunità olbiese. Una chiesa che non è riuscita a contenere la numerosa folla accorsa anche da tutta l'Isola per salutare l'amato Franco.

In occasione del Ringraziamento e trigesimo i familiari sentitamente ringraziano tutti coloro che con scritti, fiori, donazioni e con la loro presenza, hanno partecipato al dolore per la scomparsa del loro congiunto. Un ringraziamento particolare vada ai Medici del reparto di Ematologia dell'Ospedale San Francesco di Nuoro e ai Medici dei reparti di Riabilitazione e di Terapia Intensiva dell'Ospedale Mater Olbia, con un ringraziamento speciale a Infermieri e OSS del Mater per le amorevoli cure prestategli.

Domani, 27 agosto 2023, presso la Chiesa di Sant'Ignazio da Laconi alle ore 19 sarà celebrata una Santa Messa di suffragio, i familiari ringraziano quanti si uniranno alle loro preghiere.