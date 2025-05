Olbia, Federica Pellegrini madrina del Rally Italia Sardegna 2025

Olbia. Federica Pellegrini, una delle più grandi atlete italiane di tutti i tempi, sarà la madrina ufficiale del Rally Italia Sardegna 2025, sesta tappa del FIA World Rally Championship, in programma dal 4 all’8 giugno nel nord dell’isola. L’annuncio è stato dato oggi, 7 maggio, dagli organizzatori dell’evento. Per la Divina, sarà la prima volta in assoluto a un evento del Mondiale rally, con tanto di co-driver experience a bordo di un’auto da gara.

Entusiasta e curiosa, Federica Pellegrini ha dichiarato:

“Sono emozionata e onorata di essere la madrina del Rally Italia Sardegna 2025! Non vedo l’ora di salire a bordo di un’auto da rally per una co-driver experience che mi farà respirare l’adrenalina unica di questo sport. Amo metterci energia positiva e questa sarà un’esperienza davvero immersiva.”

La campionessa olimpica sarà protagonista in tutte le fasi cruciali dell’evento. Giovedì 5 giugno alle ore 20:00 sarà sul palco del Parco Assistenza all’Isola Bianca per la cerimonia inaugurale e tornerà sullo stesso palco domenica 8 giugno alle 16:00 per premiare i vincitori. Durante il weekend vivrà da vicino l’atmosfera del WRC, tra motori, fan e competizione ai massimi livelli.

“Siamo felici di dare il nostro benvenuto a Federica Pellegrini – ha commentato il Generale Tullio Del Sette, Commissario straordinario dell’ACI – in un palcoscenico blasonato come quello del Rally Italia Sardegna. Con il suo talento e la sua determinazione ha sempre rappresentato al meglio i valori dello sport che l’ACI condivide e promuove. La sua presenza è un valore aggiunto per la gara e per l’intera serie iridata.”

Federica Pellegrini è stata la prima donna italiana a vincere un oro olimpico nel nuoto (Pechino 2008, 200 metri stile libero) e l’unica atleta al mondo ad aver conquistato otto medaglie consecutive nei Mondiali nella stessa specialità. Ha collezionato 6 ori e 7 argenti iridati, 14 titoli europei e ha detenuto il record mondiale dei 200 stile libero per 14 anni.

La sua partecipazione rappresenta un simbolico incontro tra due eccellenze italiane: una leggenda dello sport e uno degli eventi di motorsport più seguiti al mondo, organizzato in Sardegna dal 2004 grazie all’ACI e con il sostegno della Regione. Una sinergia che porterà ancora più attenzione sul Rally Italia Sardegna, attirando pubblico da ogni parte del globo.