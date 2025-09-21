Olbia, al via le selezioni per Casa Sanremo

Olbia. Anche quest’anno riprendono le selezioni gratuite del maestro Giovanni Budroni per “Casa Sanremo”. Il maestro Budroni, che da oltre 15 anni si occupa di selezionare talenti per Una voce per Sanremo, Area Sanremo Tour e Castrocaro Festival sarà anche questa volta selezionatore e partner ufficiale di Casa Sanremo per la Sardegna, oltre che vocal coach nella preparazione dei giovani artisti.

Le selezioni sono aperte a cantanti, cantautori, duo e band sarde, e si svolgeranno tra novembre e dicembre. Chi verrà scelto si esibirà al teatro Palafiori di Sanremo durante il Festival 2026. Ci si potrà esibire su cover o inediti suonando dal vivo o con basi musicali a partire dai 13 anni di età. Inoltre, sono ammessi anche istituti musicali e le scuole ad indirizzo musicale dei diversi ordini e gradi di tutta la Sardegna.

“Invito tutti i ragazzi che vogliono inseguire il sogno della musica e della vita dello spettacolo a partecipare a questa rassegna – ha esortato il maestro Budroni – Si tratta di un’occasione unica per i giovani di farsi notare da produttori, discografici e dalle tv nazionali oltre che di un’esperienza senza paragoni perché verrà fatta durante i giorni del festival e si avrà libero accesso a Piazza Colombo dove ci saranno tutti gli ospiti dell’Ariston. Per non parlare dell’atmosfera magica in cui si immerge Sanremo nella settimana italiana dedicata alla musica”.

Insomma un’occasione imperdibile e tutto ciò che i candidati dovranno fare per poter partecipare alle selezioni sarà contattare il numero 3663885854.