Nord Sardegna, incendio in magazzino: esplode una bombola del gas

Sassari. I Vigili del Fuoco di Sassari sono intervenuti in località Ottava, frazione di Sassari, per l'incendio di un piccolo magazzino a ridosso di un'abitazione. Le squadre, intervenute dalla sede Centrale e da Porto Torres, sono riuscite a completare le operazioni di spegnimento prima che l'incendio si propagasse nei magazzini adiacenti. L'incendio ha provocato lo scoppio di una bombola che non ha, fortunatamente, coinvolto né le persone presenti né le squadre VF intevenute.