Golfo Aranci investe in sicurezza e manutenzione: la ricetta per attrarre nuovi residenti

Golfo Aranci. Il Comune di Golfo Aranci delinea una strategia di sviluppo che mette al centro la qualità della vita dei cittadini e l'attrattività del territorio. L'amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Fasolino, nel corso dell'approvazione del bilancio per l'anno 2024, ha presentato un piano che guarda al futuro: non solo una destinazione turistica d'eccellenza, ma anche una comunità in cui valga la pena investire e mettere radici. La visione è chiara: attraverso investimenti mirati in sicurezza e manutenzione del territorio, Golfo Aranci vuole diventare un modello di vivibilità per la Sardegna.

Una delle novità più significative riguarda il potenziamento della sicurezza urbana, un investimento strategico che va oltre la semplice prevenzione della criminalità. Il delegato alla Polizia locale, Filippo Emma, ha delineato una visione ambiziosa: creare un ambiente sicuro che attiri non solo turisti, ma anche famiglie che scelgono di stabilirsi definitivamente nel territorio. Il Comune ha stanziato risorse consistenti per l'implementazione di un sistema di videosorveglianza che coprirà l'intero territorio comunale. Le telecamere, collegate direttamente alle forze dell'ordine, garantiranno un monitoraggio costante e permetteranno l'identificazione rapida di eventuali responsabili di reati. Questo sistema rappresenta un deterrente efficace e un elemento di tranquillità per chi vive quotidianamente a Golfo Aranci.

Il servizio di ronda notturna, affidato a una società di vigilanza privata, completa il quadro della sicurezza. Questa scelta nasce dalla convinzione che chi decide di investire nel territorio - sia aprendo un'attività che acquistando una casa - meriti la massima tutela da parte dell'amministrazione. La sicurezza diventa così un fattore di competitività territoriale, capace di attrarre nuovi residenti e imprenditori. I numeri del bilancio comunale testimoniano una situazione finanziaria solida. L'assessore Giuseppe Langella ha evidenziato come i saldi siano in costante crescita, riflettendo l'incremento delle attività gestite dall'ente locale. Con un avanzo di amministrazione di 2,6 milioni di euro, il Comune dispone di risorse significative per realizzare i progetti programmati.

Gli investimenti in manutenzione rappresentano il cuore della strategia di sviluppo del Comune. L'assessore ai Lavori pubblici Mario Fasolino ha annunciato interventi strutturali che risolveranno problematiche storiche e posizioneranno Golfo Aranci come esempio di efficienza amministrativa. Il progetto più ambizioso riguarda la completa ricostruzione del reticolo fognario adiacente alla costa. Questo intervento, frutto di un lavoro lungo e meticoloso, eliminerà definitivamente il rischio di sversamenti che da anni minacciavano la qualità delle acque marine. La risoluzione di questa criticità non solo garantisce la balneabilità del litorale, ma rappresenta anche un segnale forte per chi valuta Golfo Aranci come luogo dove stabilire la propria residenza o attività imprenditoriale.

La manutenzione del verde pubblico assume una dimensione strategica nel piano dell'amministrazione. Gli interventi programmati riguarderanno tutto il territorio comunale, attraverso il recupero e la valorizzazione del patrimonio esistente e nuove installazioni. Un paese curato e bello da vivere è un elemento fondamentale per attrarre nuove famiglie e trattenere i giovani che altrimenti potrebbero essere tentati di trasferirsi altrove. La cura degli spazi pubblici e degli impianti diventa così un investimento nel futuro demografico ed economico di Golfo Aranci. Un territorio ben mantenuto è più attraente per chi cerca un luogo dove far crescere i propri figli, dove aprire un'attività commerciale o dove semplicemente godersi la pensione in un ambiente di qualità.

La strategia dell'amministrazione Fasolino dimostra una visione a lungo termine che va oltre i tradizionali confini del turismo stagionale. Il sindaco Giuseppe Fasolino ha chiarito l'obiettivo: "Veder crescere il nostro paese e la nostra comunità è l'unico obiettivo che abbiamo". Questa crescita passa necessariamente attraverso la capacità di attrarre e trattenere residenti stabili. Il turismo, pur rimanendo un pilastro economico fondamentale, viene integrato in una strategia più ampia. Gli eventi di successo, come la partnership con Sky Calciomercato, e le serate che richiamano migliaia di visitatori, generano un indotto economico che crea opportunità di lavoro per i residenti. Tuttavia, l'amministrazione ha compreso che per una crescita sostenibile è necessario puntare sulla qualità della vita quotidiana.

L'approccio è innovativo: utilizzare il successo turistico come leva per migliorare i servizi ai cittadini e l'attrattività residenziale del territorio. Una Golfo Aranci sicura, ben mantenuta e con infrastrutture efficienti diventa automaticamente più appetibile per giovani coppie, famiglie e imprenditori che cercano un luogo dove investire nel futuro. Come evidenziato dall'assessore Giuseppe Langella, Golfo Aranci ha le risorse per realizzare questa ambiziosa visione. I numeri del bilancio riflettono non solo una gestione oculata delle finanze pubbliche, ma anche la crescita del volume di attività gestite dal Comune.