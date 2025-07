Gallura e sassarese senza acqua: la denuncia di FdI

Olbia. I continui disservizi nell'erogazione dell'acqua non passano inosservati. A intervenire, questa volta, è Fratelli d'Italia. Dai primi giorni di luglio in una vasta area del Nord Sardegna (in particolare Sassari, Castelsardo, Santa Teresa di Gallura, Badesi, Aglientu e altri centri della Gallura) si registrano gravi disservizi nell’erogazione dell’acqua potabile. Peraltro, con scarso preavviso, rendendo impossibile ogni forma di pianificazione da parte di cittadini, amministrazioni comunali e operatori economici, soprattutto nel settore turistico, con inevitabili forti disagi. Fino a determinare la chiusura di alcune strutture turistiche e ricettive. Il perdurare delle interruzioni può causare gravi danni economici al comparto turistico, compromettendo l’immagine della Sardegna come destinazione affidabile e ben organizzata, soprattutto nei momenti cruciali della stagione estiva”. Lo ha detto Cristina Usai, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che ha presentato un’interrogazione sulle continue interruzioni nell’erogazione dell’acqua potabile nel Nord Sardegna.

“Secondo quanto riferito da Abbanoa, la causa dei disservizi sarebbe la mancata erogazione idrica da parte dell’Ente Acque della Sardegna (Enas) dal bacino del Coghinas per interventi in corso sul punto di presa dell’invaso – ha aggiunto Usai – La situazione è aggravata dai lavori programmati da Enas, in piena stagione turistica, sulla rete di Pedra Majore, senza la minima considerazione dell’aumento dei consumi dovuto alla presenza massiccia di turisti nel territorio. Nonostante la mancanza di responsabilità nella gestione della crisi idrica, gli amministratori locali e i gestori delle strutture turistiche sono diventati il bersaglio quotidiano di contestazioni”.

“Non è chiaro se la Regione sia stata preventivamente informata dei lavori da Enas e Abbanoa, ma certamente non sono stati adeguatamente valutati i disservizi conseguenti all’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile. Vogliamo sapere quali iniziative urgenti e straordinarie verranno adottate per garantire la continuità del servizio idrico nei territori colpiti dai disservizi e se ci saranno forme di indennizzo o ristoro a favore delle attività economiche danneggiate dalle interruzioni prolungate”, ha concluso l’esponente di FdI.