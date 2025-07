UniOlbia: 6 milioni di euro per Ingegneria navale e Infermieristica

Olbia. La Regione Sardegna ha stanziato oltre sei milioni di euro per sostenere l’organizzazione e l’attivazione dei corsi universitari in Ingegneria Navale e Infermieristica nel polo universitario di Olbia. Il piano rientra in una strategia di rafforzamento dell’offerta formativa decentrata nei territori, con l’obiettivo di favorire l’accesso agli studi universitari da parte degli studenti del nord-est dell’Isola.

Su proposta dell’assessora alla Pubblica Istruzione Ilaria Portas, la Giunta ha destinato 2.493.000 euro all’Università di Cagliari per l’attivazione e la gestione del corso in Ingegneria Navale. A questi si aggiungono 750.000 euro assegnati all’Associazione Consorzio Polo Universitario Olbia come contributo straordinario per garantire servizi di supporto amministrativo, logistico, organizzativo, promozionale e didattico connessi al corso universitario.

Per quanto riguarda il corso di Infermieristica, la Regione ha stanziato 1.974.000 euro in favore dell’Università di Sassari per attivare e gestire l’offerta formativa nel capoluogo gallurese. Anche in questo caso, il Consorzio olbiese ha ricevuto 1.110.000 euro per il sostegno ai servizi connessi allo svolgimento delle attività accademiche.

Con questo investimento, l’amministrazione regionale punta a favorire l’accesso allo studio universitario senza obbligare le nuove generazioni a spostarsi in altre città, riducendo costi e disagi legati alle trasferte. L’avvio dei corsi rappresenta anche un passo concreto per incrementare la presenza di figure professionali strategiche per il territorio, in particolare in settori come la sanità e l’economia del mare.