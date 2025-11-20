Open Day al centro Hair Clinix Sassari: Niko Veccia inaugura la nuova frontiera della salute del capello

Sassari. La città di Sassari entra ufficialmente nell’élite della cura avanzata del capello. Apre in via Zanfarino 3A il primo centro Hair Clinix della Sardegna, un progetto innovativo firmato da Niko Veccia, già noto per i suoi Atelier d’eccellenza e per la creazione di sistemi operativi brevettati nel settore beauty.

Con Hair Clinix Sassari nasce un luogo dove il capello viene finalmente considerato come merita: un organo da conoscere, analizzare e trattare con competenza scientifica, non solo da gestire esteticamente. È questa la filosofia che guida il nuovo centro, pensato per rispondere alla crescente richiesta di soluzioni efficaci contro anomalie del cuoio capelluto, diradamento, fragilità e inestetismi del capello.

Un laboratorio di scientific beauty. L’Atelier si fonda su un approccio integrato, che combina: analisi digitale ad alta definizione tramite sistema tecnologico brevettato; trattamenti personalizzati basati su dati oggettivi; un’esperienza sensoriale esclusiva, tra profumi avvolgenti e luci studiate per favorire benessere e rigenerazione.

Gli spazi sono suddivisi in tre aree specializzate, progettate per accompagnare l’ospite in un percorso completo. Hair Diagnosis Room: il cuore del centro, dove cute e capelli vengono analizzati come in un vero laboratorio; Clinix Treatment Area: trattamenti mirati, costruiti su misura in base alla diagnosi; Hair Lounge Hammam: lo spazio dedicato allo styling, concepito in armonia con il benessere capillare.

Open Day: 21 novembre, porte aperte al futuro

Per celebrare l’inaugurazione, venerdì 21 novembre dalle 9:00 alle 17:30 Hair Clinix Sassari offrirà la diagnosi gratuita del cuoio capelluto; trattamenti prova a condizioni esclusive e un omaggio del valore di 115 euro per i primi 50 ospiti.

“Hair Clinix Sassari segna l’inizio di una nuova era – qui bellezza e scienza si incontrano per restituire ai capelli la cura che davvero meritano”, afferma Niko Veccia, fondatore del format.

Con questa apertura, Sassari intende diventare il punto di riferimento regionale per chi cerca soluzioni avanzate e personalizzate, in un ambiente che unisce tecnologia, competenza e raffinatezza.

Hair Clinix Sassari – Il futuro della bellezza parte dalla radice

Via Zanfarino 3A – Sassari. Per info e prenotazioni: 376 0201120