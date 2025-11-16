Olbia, continua il casting per Casa Sanremo

Olbia. Sono riprese le audizioni gratuite per poter accedere a Casa Sanremo e, quest’anno, per i partecipanti, ci saranno sorprese e novità. Tra le loro possibilità, infatti, non più solo la già importante esibizione nella vetrina del Palafiori, ma anche un tour previsto in seguito per le piazze più prestigiose della Sardegna, accompagnati dai Bud Brothers.

Per tutto il mese di novembre e fino al 20 gennaio, il maestro Giovanni Budroni incontrerà nuovi talenti made in Sardegna: cantanti, cantautori, duo, band e strumentisti che, nella settimana del Festival di Sanremo, tra martedì 24 e sabato 28 febbraio 2026, si esibiranno al teatro Palafiori, a pochi passi dal Teatro Ariston. Alle selezioni, così come a Casa Sanremo, si potrà partecipare con brani sia editi (cover), sia inediti, in lingua italiana, dialettale e straniera, suonando dal vivo o utilizzando una base musicale in mp3, di buona qualità, ma soprattutto senza nessun limite di età anagrafica. Solo una volta passate le selezioni con il maestro Budroni, gli artisti saranno ammessi alla finale nazionale di Casa Sanremo, durante la quale si esibiranno con un unico brano.

I prescelti, successivamente all’esibizione, verranno intervistati per la promozione dei brani dalle radio nazionali partner di “Casa Sanremo Live Box”. L’intervista sarà pubblicata sui canali social ufficiali e sulla Landing Page di “Casa Sanremo Live Box 2026″. Subito dopo tutti i video creati dalle esibizioni live saranno pubblicati su circa 50 Digital Store musicali mondiali, tra cui: Spotify, Google Play, AppleMusic, Tiktok, Instagram, Facebook e tanti altri ancora. La TV ufficiale di “Casa Sanremo” proporrà inoltre una diretta televisiva in streaming per tutti gli artisti. I nuovi talenti, ancora, potranno accedere gratuitamente ad alcune Masterclass di alta formazione artistica e professionale, con relatori numerosi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo.

“Si tratta di una grande occasione di visibilità, oltre che di un’esperienza unica – ha dichiarato il maestro Budroni – ci tengo ad invitare personalmente i giovani talenti della nostra isola a partecipare alle selezioni, in quanto queste offrono la possibilità imperdibile di far si che nomi importanti nel mondo della musica tra artisti, produttori e discografici possano conoscerli ed apprezzarli. Inoltre, stiamo valutando l’ipotesi di portare “Casa Sanremo” e “New York Canta” in giro per le piazze della Sardegna con uno spettacolo innovativo dedicato ai giovani talenti”.

Il maestro Giovanni Budroni, per il suo ventesimo anno, sarà selezionatore e partner ufficiale di “Casa Sanremo” e di “New York canta” per tutta la regione Sardegna. inoltre, per tutto il tempo della preparazione, sarà anche vocal coach e garante della preparazione degli artisti. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 3663885854.