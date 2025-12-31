A Porto Cervo la festa continua: dopo il successo dei Ricchi e Poveri un calendario ancora ricco di eventi

Dopo anni di assenza, il duo leggendario riprende il suo percorso artistico, anche con concerto esclusivo nel luxury scenario sardo, che ha catturato l’attenzione non solo dei fan storici ma anche di turisti e personaggi del jet set che anche quest'anno hanno scelto Porto Cervo come rifugio invernale. Icone di una musica leggera che ha attraversato decenni, i Ricchi e Poveri hanno portato sul palco i loro brani più celebri: da “Sarà perché ti amo” a “Mamma Maria”, fino a “Se m’innamoro”, canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e continuano a unire generazioni diverse. Sui social si susseguono commenti e immagini che confermano come questo storico gruppo della canzone italiana, anche se pourtroppo ormai è divenuto un duo, mostra ancora tanta energia e suscita un grande coinvolgimento nel pubblico.

A completare lo spettacolo abbiamo ritrovato la band storica che accompagna il duo: Antonio Rugiero alle chitarre, Roberto Chiappetta al basso, Alfredo Biondo alle tastiere e Gianpaolo Noce alla batteria, sempre pronta a dare ritmo e energia a una serata ormai entrata tra gli appuntamenti indimenticabili del Natale in Gallura. Un evento dove musica, glamour e magia delle feste ancora una volta si sono fusi insieme, confermando Porto Cervo come meta esclusiva anche nella stagione invernale.

Tra Natale e Capodanno musica e allegria non possono di certo mancare. Domenica 28 dicembre abbiamo assistito all'esibizione di un’altra tribute band che ha accontentato i fan di Vasco Rossi con un concerto dedicato ai grandi successi della star di Zocca. Il giorno successivo è stata la volta della Party Band specializzata nelle hit radiofoniche dagli anni ’70 ai nostri giorni, per rallegrare un lunedì che molti hanno goduto riposandosi dal lavoro. Ma durante queste feste natalizie a Porto Cervo non c'è stata solamente spazio per la musica live. Infatti per la gioia di coloro a cui piace cimentarsi in uno sport un po insolito in prossimità del mare, è tornata ad essere allestita la pista di pattinaggio in Piazzetta degli Archi, mentre i più piccoli hanno avuto come sorpresa di questo Natale, una suggestiva giostra a tema. Foto: @consorzioCostaSmeralda Gli eventi di "Natale a Porto Cervo" per l'edizione 2025 sono stati organizzati e sponsorizzati da Smeralda Holding, in collaborazione con il Consorzio Costa Smeralda, godendo anche del patrocinio del Comune di Arzachena che li ha inseriti nel calendario generale delle manifestazioni di Natale. Dopo i tanti appuntamenti che si sono succeduti sul territorio, ora è già tempo di conto alla rovescia per il concerto di Capodanno con protagonista Achille Lauro Dopo la pausa per il Capodanno gli appuntamenti a Porto Cervo torneranno a gennaio con altre 5 giornate imperdibili. Venerdì 2 gennaio alle ore 18:00 animazione con spettacolo di magia natalizia, fire show e tante attrazioni, mentre subito dopo alle ore 18:30 il concerto della MI LA BAND con tante canzoni e celebri melodie anni ’80 e ’90. Il giorno dopo, sabato 3 gennaio, concerto dei Santa Fe e la Festa in maschera organizzata dall’Associazione Porto Cervo: divertimento e moltissime sorprese per una serata originale e ricca di colpi di scena. Dopo la pausa per il Capodanno gli appuntamenti a Porto Cervo torneranno a gennaio con altre 5 giornate imperdibili.alle ore 18:00 animazione con spettacolo di magia natalizia, fire show e tante attrazioni, mentre subito dopo alle ore 18:30 il concerto dellacon tante canzoni e celebri melodie anni ’80 e ’90. Il giorno dopo, sabato 3 gennaio, concerto deie la Festa in maschera organizzata dall’: divertimento e moltissime sorprese per una serata originale e ricca di colpi di scena.

Domenica 4 gennaio alle ore 18:00 ancora grande musica con i Doc Sound mentre le tradizioni popolari risuoneranno lunedì 5 gennaio alle ore 18.30 con i Cori di Golfo Aranci e di Monti. Gran finale nel segno della Befana che martedì 6 gennaio alle ore 17:30 si materializzerà per la gioia dei più piccoli distribuendo caramelle e carbone mentre la chiusura alle ore 18:30 sarà affidata al crooner Luigi Fontana, figlio d’arte, cantante, compositore, pianista e discografico attivo tra l’Italia e gli Stati Unit, reduce dall’ottima partecipazione a The Voice Senior su Rai 1, che intonerà tanti successi italiani e stranieri oltre ad alcune canzoni dell’indimenticato padre Jimmy Fontana. Sotto le luminarie scintillanti e tra le note che accarezzano la Piazzetta, il calendario degli eventi di fine anno a Porto Cervo si è rivelato molto più di una semplice vetrina di spettacoli: è stato un vero esercizio di stile, eleganza e visione. Dietro ogni concerto, ogni installazione luminosa e ogni momento di intrattenimento c’è un lavoro corale fatto di dedizione, gusto e amore autentico per il territorio, capace di trasformare il borgo iconico della Costa Smeralda in un salotto a cielo aperto dove residenti e ospiti si incontrano con naturalezza. Queste iniziative hanno saputo restituire a Porto Cervo quella magia glamour ma mai ostentata che la rende unica anche d’inverno: un’atmosfera calda, viva, sofisticata, in cui il lusso dialoga con l’ospitalità e la tradizione si fonde con la modernità. E se tutto questo brilla, non è solo merito delle luci, ma soprattutto delle persone che, spesso lontane dai riflettori, lavorano con passione sincera per creare bellezza condivisa. In un’epoca in cui l’apparire è facile, Porto Cervo ha scelto ancora una volta di essere, ed è proprio questo il suo fascino più esclusivo. A al proposito è bene ricordare quelle associazioni che insieme ad artigiani e produttori locali, sono i veri protagonisti di un’offerta che unisce gusto, tradizione e creatività. Un fermento che attivamente lavora incessantemente affinchè tutta la magia di quella location meravigliosa incastonata nella costa della Gallura, brilli durante tutto l'anno: Associazione Porto Cervo; Associazione Li Montimulesi; Comitato di Battistoni; Associazione Monticanaglia; Comitato Santa Teresina; Parrocchia Stella Maris; Gli Amici di Nemo ed infine Gli Amici del Sorriso.