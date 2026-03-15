Aglientu, Comune plastic free premiato con le “3 tartarughe”

Aglientu. Alla quinta edizione del riconoscimento promosso da Plastic Free Onlus premiate le realtà più virtuose nella lotta all’inquinamento da plastica. Undici Comuni ottengono il massimo riconoscimento delle “tre tartarughe” e per la Sardegna brilla Aglientu.

Sono 141 i Comuni italiani premiati a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato attiva dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica.

Undici Comuni hanno ottenuto il massimo riconoscimento delle “tre tartarughe”: Aglientu in Sardegna; Agropoli, Bacoli, Cesa e Pomigliano d’Arco in Campania; Bussi sul Tirino in Abruzzo; Camporotondo Etneo in Sicilia; Castro in Puglia; Ferrara in Emilia-Romagna; Termoli in Molise e Tortora in Calabria.

La cerimonia della quinta edizione si è svolta al Teatro Olimpico e ha premiato le amministrazioni locali che si sono distinte nella lotta all’abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti responsabili e nella gestione sostenibile del territorio.

“Registriamo una crescita del 15% dei Comuni premiati: nel 2022 erano 49, oggi sono 141”, ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus. “Grazie al sostegno delle amministrazioni e all’impegno di oltre 250mila volontari abbiamo rimosso più di 5 milioni di chili di plastica e rifiuti dall’ambiente. Il valore più grande resta l’impegno quotidiano delle comunità locali: piccoli gesti individuali possono generare un cambiamento reale nella tutela dell’ambiente”. Foto Ansa.