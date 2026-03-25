Porto Cervo Racing brilla all’esordio della Coppa Rally di Zona 10

Arzachena. Il Rally Sulcis Iglesiente, round d'apertura della Coppa Rally di Zona 10 e del Campionato Regionale Sardegna ACI Sport, ha emesso i suoi verdetti, confermando la Porto Cervo Racing come uno dei poli d'eccellenza del motorismo isolano. Il sodalizio smeraldino ha archiviato la trasferta con un prestigioso secondo posto nella classifica riservata alle scuderie, frutto di una prestazione corale che ha visto impegnati nove equipaggi su un percorso reso insidioso dalle mutevoli condizioni meteorologiche.

Nella classifica assoluta, spicca il sesto posto di Auro Siddi e Marco Corda. L’equipaggio ha affrontato per la prima volta l’impegnativa Skoda Fabia RS, riuscendo a imporsi nella categoria Over 55 nonostante le difficoltà di setup. Lo stesso Siddi ha sottolineato la complessità dell'adattamento:"Abbiamo pagato l’apprendistato con una vettura totalmente diversa dalla precedente Rally2 Evo. Il fondo viscido e una scelta di pneumatici non ottimale ci hanno rallentato, ma l'obiettivo resta approfondire il feeling nei prossimi round."

Immediatamente a ridosso, in settima posizione assoluta, si sono distinti Sandro Locci e Fabrizio Musu su Skoda Fabia Rally2. Una prova di maturità per Locci, che ha capitalizzato l'esperienza sulle speciali del Sulcis dichiarandosi pienamente soddisfatto della gestione di gara in sinergia con il team.

Il valore della scuderia di Arzachena è stato ribadito anche nelle categorie propedeutiche e promozionali:

Classe Rally4 e Over 55: Roberto Cocco e Sergio Deiana hanno conquistato il terzo gradino del podio al debutto sulla nuova Lancia Ypsilon, chiudendo quattordicesimi assoluti.

Classe Rally2: Giorgio e Federico Cellino (15° assoluti) hanno proseguito il percorso di crescita sulla Skoda Fabia, accumulando chilometri preziosi.

Classe Rally5: Ottima reazione per Mirco Lorrai ed Eleonora Murgia (Renault Clio), secondi di classe e diciassettesimi assoluti, riscattando prontamente il recente ritiro al Canavese.

Contributi determinanti: Domenico Cabras e Luca Pischedda (19°) insieme a Igor e Chiara Nonnis (21°), entrambi su Peugeot 208 Rally4, hanno blindato con i loro piazzamenti il podio del team.

Non sono mancati gli episodi sfortunati, tipici della disciplina, come l’uscita di strada di Mattia Ricciu (Lancia Ypsilon) nella prova inaugurale — rientrato poi con la formula Super Rally — o il ritiro di Daniele Pileri e Gianluca Casalloni mentre lottavano per il podio della classe N2.

Il Presidente della Porto Cervo Racing, Mauro Atzei, ha tracciato un bilancio estremamente positivo della trasferta: "I nostri equipaggi hanno interpretato al meglio prove speciali tecniche e selettive. Sono orgoglioso dell'attaccamento ai colori sociali dimostrato da tutto il gruppo. Desidero inoltre complimentarmi con il giovane Valentino Ledda per la vittoria e con gli organizzatori per aver valorizzato un territorio affascinante come il Sulcis attraverso una gara di alto profilo."

Con questo risultato, la scuderia gallurese lancia un segnale chiaro per il prosieguo della stagione regionale: la Porto Cervo Racing è pronta a recitare un ruolo di primo piano, puntando su un mix di piloti esperti e giovani talenti in crescita.