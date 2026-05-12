Sulla rotta dei giganti di Mont’e Prama con Topolino

Olbia. Sul numero 3677 del settimanale si torna in Sardegna con la storia "Topoi e la città del tempo" scritta da Bruno Enna e disegnata da Luca Usai.

Dopo il successo della storia Topolino e il Mistero dei Giganti – uscita ad agosto 2024 su Topolino3585 in occasione del 50° anniversario del ritrovamento delle statue nuragiche – Bruno Enna e Luca Usai tornano ad omaggiare la loro terra con Topoi e la città del tempo, un’avventura che unisce fantasia e storia, valorizzando il fascino e l’identità della Sardegna. Il primo atto della trilogia che porterà i lettori sulla misteriosa rotta dei giganti è sul numero 3677 del settimanale Topolino, disponibile in edicola e su Panini.it da mercoledì 13 maggio.

La storia, scritta da Bruno Enna per i disegni di Luca Usai, unisce fantasia e archeologia: un drone-scarabeo creato dal professor Marlin e inviato indietro nel tempo a scopo di studio scatena un pericoloso vortice spazio-temporale tra passato e futuro. Nella Sardegna nuragica, Topoi, Minnia e Pippeddu vengono risucchiati in un incredibile viaggio: tra antiche rovine, città mai viste e strani incontri, i tre scoprono che il piccolo scarabeo metallico sembra nascondere un potere capace di alterare il corso stesso del tempo. E ogni volta che il drone si riattiva, un nuovo vortice li trascina via ancora una volta… verso una nuova epoca!

Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti dell’avventura e della storia, dunque. Topolino, come sempre, aspetta i lettori in edicola e su Panini.it!