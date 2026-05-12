Tuesday, 12 May 2026

Informazione dal 1999

PoliticaCronacaNecrologiSportEconomiaCulturaAnnunciGeneraleOlbiachefu

Bianca, Cronaca

Sulla rotta dei giganti di Mont’e Prama con Topolino

Un nuovo omaggio ai Giganti

Sulla rotta dei giganti di Mont’e Prama con Topolino
Sulla rotta dei giganti di Mont’e Prama con Topolino
Olbia.it

Pubblicato il 12 May 2026 alle 19:00

condividi articolo:

Olbia. Sul numero 3677 del settimanale si torna in Sardegna con la storia "Topoi e la città del tempo" scritta da Bruno Enna e disegnata da Luca Usai. 

Dopo il successo della storia Topolino e il Mistero dei Giganti – uscita ad agosto 2024 su Topolino3585 in occasione del 50° anniversario del ritrovamento delle statue nuragicheBruno Enna e Luca Usai tornano ad omaggiare la loro terra con Topoi e la città del tempo, un’avventura che unisce fantasia e storia, valorizzando il fascino e l’identità della Sardegna. Il primo atto della trilogia che porterà i lettori sulla misteriosa rotta dei giganti è sul numero 3677 del settimanale Topolino, disponibile in edicola e su Panini.it da mercoledì 13 maggio.

La storia, scritta da Bruno Enna per i disegni di Luca Usai, unisce fantasia e archeologia: un drone-scarabeo creato dal professor Marlin e inviato indietro nel tempo a scopo di studio scatena un pericoloso vortice spazio-temporale tra passato e futuro. Nella Sardegna nuragica, Topoi, Minnia e Pippeddu vengono risucchiati in un incredibile viaggio: tra antiche rovine, città mai viste e strani incontri, i tre scoprono che il piccolo scarabeo metallico sembra nascondere un potere capace di alterare il corso stesso del tempo. E ogni volta che il drone si riattiva, un nuovo vortice li trascina via ancora una volta… verso una nuova epoca!

Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti dell’avventura e della storia, dunque. Topolino, come sempre, aspetta i lettori in edicola e su Panini.it!

Geolocalizzazione

Bianca

Abbanoa: Badesi, Santa Teresa e Aglientu senz’acqua

Badesi. Per la giornata di mercoledì 13 maggio 2026 i tecnici di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione straordinaria nell’impianto di potabilizzazione di Pedra Majore. Le operazioni, che saranno eseguite nella fascia ...

Bianca

La preghiera e la riflessione del parroco di Buddusò in attesa delle elezioni

Buddusò. Il conto alla rovescia è cominciato e mentre fervono i preparativi in vista delle elezioni che si terranno il 7 e l'8 giugno in tanti paesi dell'Isola, a scendere in campo è anche una figura "fuori lista" che invita...

Annunci

Olbia e Gallura ecco le ultime offerte di lavoro

Olbia. Eccoci alla consueta rubrica settimanale con le offerte di lavoro pubblicate per Olbia e Gallura. Tante le soluzioni offerte. A Tempio Pausania cercano 1 panettiere. Si offre contratto a tempo determinato. A Luogosanto cercano 1 bracciante agr...

Cronaca

A Monticanaglia brilla “La luce delle donne”

Monticanaglia. Borgo Smeraldo brilla grazie alla luce delle donne in un evento in cui il rosa sarà il protagonista. Un appuntamento sociale, solidale dove il tempo si dilata e si trasforma in tanti momenti condivisi. Appuntamento domenica 17 a...

Bianca

Arzachena, Lebonski Park: sopralluoghi a Monti Aguisi

Arzachena. In moto la macchina organizzativa per la realizzazione del Lebonski Park che aprirà le porte il 25 luglio. Il sindaco Roberto Ragnedda ha condiviso anche un post sulla pagina Fb del Comune: "Sopralluoghi in corso questa mattina tra ...

Cronaca

Luras in lutto per la scomparsa di un giovane 23enne

Tempio. Comunità della Gallura in lutto per la scomparsa di un giovane 23enne di Luras, deceduto in ospedale al Dettori di Tempio dove era ricoverato per una polmonite. Il ragazzo - secondo quanto riporta la Nuova Sardegna - aveva accusato dei...

Geolocalizzazione