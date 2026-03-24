Referendum Giustizia, Olbia e Gallura riconfermano il No, ma non tutti i Comuni

Tuesday, 24 March 2026
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Olbia. La popolazione italiana ha partecipato con una percentuale oltre le aspettative al Referendum: al voto il 60% della popolazione italiana. In Sardegna ha votato il 52,85% degli aventi diritto.
La percentuale più alta di votanti si è avuta in provincia di Nuoro con il 54,22, seguita subito dopo dalla provincia Cagliari con il 54,18. La Gallura supera di poco il 49,20%
Su 161 sezioni questi i risultati della provincia della Gallura Nord Est Sardegna: vince il NO con 31.900 voti, il 50,77%. I votanti sono stati 63.093. Sono state conteggiate 170 schede nulle, 85 bianche e1 contestata.
A Olbia i votanti sono stati 23.907: 12.526 schede, pari al 52,57% hanno espresso la loro preferenza con la croce sul NO. Sono state conteggiate 53 schede nulle, 27 bianche e 1 contestata.
Ma la Gallura è letteralmente divisa a metà per quanto riguarda le preferenze, 11 comuni hanno espresso la preferenza per il SI: a Buddusò vince il SI con il 60,76% dei voti, anche Golfo Aranci dice SI con il 52,51% dei votanti, Alà dei Sardi mette la croce sul SI con il 63,33% dei votanti, Arzachena con il 57,87% dei votanti a favore esprime il suo SI.
A Santa Teresa Gallura si vota SI per il 50,93% degli elettori, anche a Sant'Antonio di Gallura prevale il SI per il 67,29% degli elettori, Padru con il 50,75 esprime il suo SI, Monti segue con il 58,75%, Luras il 54,44%, Calangianus il 51,25% e infine Badesi con il 55,23%.
Con Olbia esprime No anche il restante gruppo di 14 Comuni: Aggius 53,39%, Aglientu 56,40%, Berchidda 52,96%,Bortigiadas 59,61%, Budoni 50,78%, La Maddalena 54,93%, Loira Porto San Paolo 52,94%, Luogosanto 50,15% , Oschiri 65,28%, Palau 50,39%, San Teodoro 50,33%, Telti 51,03%, Tempio Pausania 53,33%, Trinità d'Agultu e Vignola 50,06%.
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