La Gallura si illumina in occasione della giornata mondiale della fibromialgia

Gallura. Il 12 maggio, in occasione della giornata mondiale della Fibromialgia, diversi comuni della Gallura si sono illuminati per dare un forte segnale di sostegno alla causa di sensibilizzazione nei confronti della "malattia invisibile" e a tutte le persone che, purtroppo, sono costrette a farci i conti ogni giorno. In copertina le foto scattate nei comuni di Olbia, Tempio Pausania, Arzachena, La Maddalena e Santa Teresa di Gallura.

L'evento "Facciamo Luce" e' stato organizzato dal Comitato Fibromialgici Uniti che, in Sardegna come in tutta Italia, è molto attivo e ogni anno invita ad illuminare i palazzi comunali, regionali, camera e senato, per dare visibilità ad una patologia ancora troppo invisibile anche se invalidante.

Ma come contribuire maggiormente per far conoscere questa patologia e sensibilizzare la comunita'? Riportiamo di seguito una riflessione della scrittrice nostra concittadina Carla Girelli, in qualità' di paziente affetta da fibromialgia che si e' fatta portavoce per i ringraziamenti ai vari comuni che hanno aderito all'iniziativa:

"Fibromialgia? E che cos'è? Sei malata? Sicura che non sei solo depressa?

Ecco. Queste sono le domande base che riceviamo noi malate fibromialgiche. La fibromialgia esiste, anche se lo Stato ci ignora da sempre, e si insinua in maniera subdola nella vita del paziente, un sintomo dopo l'altro. Quindi sì, esistiamo anche noi malati fibromialgici, che siamo stanchi di essere sminuiti nel nostro dolore cronico.



È vero. Ci sono patologie peggiori e lo sappiamo bene. Ma non si ha idea di quanto sia frustrante alzarsi la mattina e sperare che qualcuno dei cento sintomi non si aggiunga alla lista dei 'ce l'ho, mi manca', quasi facendosi beffa di noi:

- Ehi, pensavi che ti avrei risparmiato la sensibilità chimica multipla? E invece no.

Così, tanto per fare ironia...

Perché noi non vogliamo essere invisibili nel nostro stato di salute, è vero, ma non gli lasceremo prendere il sopravvento e lottiamo tutte insieme, soprattutto contro l'ignoranza. Siamo più forte noi, anche se lei, la Fibromialgia, ha cento o più cartucce.

Ogni anno speriamo che lo Stato si ricordi di noi. Per cui GRAZIE a tutti quei Comuni che hanno accolto l'appello del CFU, come Tempio Pausania, Olbia La Maddalena e tanti altri in Gallura, di illuminare i luoghi simbolo del nostro colore: il viola. Che si faccia luce nel buio davvero. Finalmente!"



