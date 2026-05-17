Sciopero generale del 18 maggio: anche in Sardegna lunedì di disagi

Olbia. Lunedì di forti disagi anche in Sardegna per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall’Unione Sindacale di Base (USB) insieme ad altre sigle sindacali. La mobilitazione interesserà numerosi comparti del settore pubblico e privato, dai trasporti alla scuola, passando per sanità e pubblica amministrazione. Per i cittadini si prospetta una giornata complessa, anche se saranno garantite le fasce minime di servizio per limitare i disagi ai pendolari.

Alla base della mobilitazione, spiegano i sindacati, ci sono le richieste di rinnovo dei contratti, aumenti salariali e maggiori garanzie per la sicurezza sui luoghi di lavoro, senza scordare il no alla guerre, al riarmo, il diritto alla casa e allo studio.Le criticità maggiori sono attese soprattutto nel settore dei trasporti pubblici.

Per quanto riguarda gli autobus ARST, la segreteria regionale dell’USB Sardegna ha confermato l’adesione allo sciopero per l’intera giornata. Il servizio sarà comunque assicurato nelle fasce di garanzia, dalle 6:00 alle 9:29 e dalle 13:30 alle 15:59. Al di fuori di questi orari, diverse corse potrebbero essere cancellate.

Disagi previsti anche per il trasporto ferroviario regionale. Lo sciopero del personale Trenitalia scatterà questa sera alle 21 e proseguirà fino alle 20:59 di lunedì. In Sardegna i treni regionali potranno subire cancellazioni o variazioni, mentre i servizi essenziali saranno garantiti nelle fasce orarie 6:00-9:00 e 18:00-21:00.

Nessuna ripercussione, invece, sul traffico aereo: il comparto dell’aviazione è stato escluso dalla mobilitazione e i voli da e per l’Isola si svolgeranno regolarmente. Lo stop interesserà anche i collegamenti marittimi verso le isole minori nello stesso arco temporale. Diversa la situazione per i traghetti diretti alle isole maggiori, dove lo sciopero scatterà un’ora prima delle partenze previste del 18 maggio, con possibili variazioni nei collegamenti e ritardi nei porti.

La protesta coinvolgerà anche scuole e strutture sanitarie. Negli istituti scolastici di ogni ordine e grado potrebbero verificarsi sospensioni delle lezioni o chiusure dei plessi, in base all’adesione del personale docente e ATA.

Negli ospedali e negli uffici della sanità pubblica saranno garantiti i servizi di emergenza e i livelli essenziali di assistenza, mentre alcune visite e prestazioni non urgenti potrebbero subire rinvii.