Olbia, all’Aeroporto Costa Smeralda atterra “Inclusione in movimento”

Olbia. Il 21 marzo, presso l’Aeroporto Costa Smeralda, si terrà l’evento “Inclusione in movimento”, promosso da ASD Five Lights in collaborazione con Sport4LifeCoach. L’evento nasce con l’intento di promuovere la cultura dello sport inclusivo e presentare per la prima volta in Sardegna il metodo Sport4LifeCoach, creando un momento concreto di incontro tra mondo sportivo, educativo e sociale, con la finalità di sviluppare collaborazioni stabili sul territorio e nuove opportunità di accesso allo sport per tutti.

Si tratta di un evento non solo dimostrativo, ma di un vero e proprio primo passo verso: la costruzione di una rete territoriale sullo sport inclusivo; la diffusione di una nuova cultura dello sport come diritto e opportunità per tutti; l’attivazione di progetti continuativi tra associazioni, istituzioni e professionisti; la promozione dello sport come strumento educativo, sociale e relazionale. L’evento si svolgerà in due parti: esperienza pratica e condivisione (dalle 10:00 alle 13:00); tavola rotonda di approfondimento (dalle 14:30 alle 17:30).

La mattinata sarà dedicata a dimostrazioni sportive interattive dal titolo: “Dentro lo sport, oltre il limite”. Allenatori e atleti con disabilità, appartenenti a diverse discipline sportive, mostreranno in modo concreto: la preparazione all’attività sportiva e l’utilizzo degli ausili; l’adattamento delle attrezzature e delle metodologie di allenamento; lo svolgimento dell’attività sportiva; il valore dello sport come strumento di autonomia, resilienza e partecipazione. Il pubblico sarà coinvolto in una esperienza diretta, con la possibilità di sperimentare alcune attività per comprendere in modo autentico cosa significhi praticare sport adattato. Tra le società partecipanti: DINAMO BASKET IN CARROZZINA; TENNIS CLUB TERRANOVA con LUCA ARCA atleta paralimpico; WHEELCHAIR RUGBY CAPOTERRA. Seguirà poi un momento conviviale informale per favorire la condivisione.

La sessione pomeridiana sarà invece dedicata ad una tavola rotonda multidisciplinare con professionisti, tecnici, atleti e specialisti dell’ambito sportivo, educativo e sanitario. L’obiettivo sarà trasformare l’esperienza pratica della mattina in riflessione, progettualità e visione futura, creando uno spazio di confronto aperto tra competenze diverse. Interverranno figure specialistiche legate alla preparazione mentale, nutrizione, performance sportiva e – ove possibile – fisioterapia e riabilitazione. A moderare la tavola rotonda il giornalista PAOLO MASTINO, di recente confermato all'unanimità come Presidente dell'USSI Sardegna (Unione Stampa Sportiva Italiana) per il quadriennio 2025-2028. Tra i temi di discussione: inclusione e accessibilità; formazione e supporto agli operatori sportivi; adattamento delle attività sportive; comunicazione e collaborazione tra rete educativa, sportiva e familiare; valutazione e monitoraggio dei percorsi sportivi.

“L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura dello sport inclusivo in un periodo in cui il mondo educativo e quello sportivo sono chiamati ad affrontare tematiche sempre più delicate come bullismo, emarginazione sociale e difficoltà relazionali tra i giovani – spiegano le referenti di Five Lights Caterina Sintoni (presidente), Ilaria Polato (vicepresidente) e Anna Mezzi (segretario e continua) - Riteniamo fondamentale promuovere occasioni di confronto attraverso strumenti educativi positivi come lo sport. Lo sport rappresenta infatti una vera palestra di vita: insegna disciplina e rispetto delle regole, favorisce l’inclusione e il lavoro di squadra, rafforza l’autostima e contribuisce a creare ambienti educativi sani, capaci di prevenire isolamento e comportamenti discriminatori. Il metodo Sport4Life promuove una visione dello sport come esperienza completa, capace di sostenere la salute fisica, il benessere emotivo e la crescita sociale dei giovani. L’iniziativa è stata poi accolta con entusiasmo anche dal gruppo GEASAR, che ne ha condiviso i valori educativi e sociali riconoscendone l’importanza per il territorio e per le nuove generazioni. Siamo felici e onorati di avere l’occasione di poter diffondere una cultura inclusiva a partire dallo sport e invitiamo la comunità a partecipare per aiutarci a divulgare e sensibilizzare sempre di più alla causa soprattutto le giovani generazioni”.