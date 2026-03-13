Olbia: morto nel rogo del camper a Bados: padre rinviato a giudizio per omicidio colposo

Olbia. Era il 31 agosto 2023 quando il piccolo Samuel Imbuzan, 11 anni, perse la vita a causa delle gravi ustioni riportate nell’incendio divampato nel camper di famiglia nei pressi della spiaggia di Bados, in Sardegna. Come riportato da Ansa, per quei tragici fatti il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Tempio Pausania ha disposto il rinvio a giudizio del padre cinquantquatrenne, Daniel Romulus Imbuzan. L’uomo, residente a Rimini insieme alla famiglia e originario della Romania, dovrà comparire davanti al giudice il prossimo 19 giugno con l’accusa di omicidio colposo.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’incendio sarebbe stato innescato da un fornelletto da campo alimentato a gas e collegato a una bombola. Nel capo di imputazione figurano anche le accuse di incendio boschivo e lesioni colpose. Imbuzan è assistito dall’avvocato Antonello Desini. La vicenda aveva profondamente colpito l’opinione pubblica per la dinamica e la giovane età della vittima, riaccendendo l’attenzione sui rischi legati all’utilizzo di attrezzature a gas durante le vacanze all’aria aperta.