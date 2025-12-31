Olbia 2025: boom turistico e spesa record dei visitatori esteri

Wednesday, 31 December 2025
Olbia. Il 2025 si chiude per Olbia e per la Sardegna con numeri da record nel settore turistico internazionale. Quale regalo migliore da trovare sotto l'albero di Natale. Secondo le Tavole sul turismo internazionale della Banca d’Italia, analizzate dal Centro Studi del Cipnes Gallura, la spesa dei turisti stranieri nell’Isola ha superato i 2 miliardi di euro nei primi nove mesi dell’anno, registrando così un incremento del 25% rispetto agli 1,6 miliardi dello stesso periodo del 2024.
L’incremento dei flussi turistici è stato altrettanto significativo: le notti trascorse dai visitatori stranieri hanno raggiunto 16,4 milioni, in aumento del 32% rispetto all’anno precedente. Il trimestre estivo, da luglio a settembre, ha contribuito in maniera determinante, con 1,3 miliardi di euro spesi e il 65% del totale accumulato nei primi nove mesi.
Olbia conferma così il proprio ruolo strategico nella promozione turistica della Gallura, posizionandosi come una delle principali mete internazionali del Mezzogiorno, davanti anche alla Sicilia. Di segno opposto l’andamento dei turisti italiani, la cui spesa è diminuita del 12,5%, attestandosi a 482 milioni di euro.
A supporto dell’analisi dei dati, UniOlbia, attraverso il suo Centro Studi, ha monitorato l’impatto economico e sociale dei flussi turistici, sottolineando l’importanza di investire nella cultura e nella formazione universitaria per consolidare lo sviluppo territoriale e attrarre ulteriori visitatori di qualità.
L’andamento positivo conferma come la città di Olbia stia consolidando una sua reputazione internazionale, capace di combinare bellezze naturali, servizi di qualità e una crescente capacità di intercettare una domanda turistica ad alta spesa.
Quale migliore augurio per l'avvio del nuovo anno?
