Messaggi truffa via SMS: la ASL Gallura avverte i cittadini

Olbia. Tornano i tentativi di raggiro via SMS e, questa volta, a essere coinvolta è anche la Gallura. L’ASL Gallura segnala infatti la circolazione di messaggi ingannevoli che invitano gli utenti a richiamare numeri con prefisso “893”, numerazioni a pagamento che possono generare costi elevati già dopo pochi secondi di conversazione. Massima attenzione quindi perché nessun ufficio o servizio dell’Azienda Sanitaria sta inviando comunicazioni tramite SMS che chiedono di richiamare tali numeri. I messaggi, già diffusi nei mesi scorsi in altre zone della Sardegna e in diverse regioni italiane, sfruttano la sigla “Asl” per far apparire credibile la richiesta e spingere i cittadini a contattare con urgenza gli uffici “per comunicazioni che li riguardano”.

L’ASL Gallura invita quindi a non comporre i numeri indicati, a diffidare da qualunque SMS sospetto e a seguire le linee guida della Polizia Postale: prestare la massima attenzione; non richiamare numerazioni anomale o sconosciute; segnalare eventuali tentativi di truffa alle autorità competenti.

Un richiamo alla prudenza necessario, soprattutto in un periodo in cui le truffe telefoniche e digitali continuano a crescere, colpendo in modo indiscriminato cittadini di tutte le età.