Dalla Sardegna al Lazio per il podio all’Open Poomsae

Olbia. Ottimi risultati per il Taekwondo Terranova Team al Lazio Open Poomsae: due atlete olbiesi portano a casa una medaglia d'argento e una di bronzo.
Olbia. La città cambia volto, la storia delle sue insenature e del suo specchio d'acqua avrà una nuova destinazione e dopo l'ordinanza della Capitaneria di Porto, le storiche barchette dell'ansa sud nella zona della Sacra Famiglia hanno...
Olbia. La Parrocchia di San Michele Arcangelo condivide due avvisi parrocchiali. Oggi, 17 Novembre, è la festa liturgica di S. Elisabetta d'Ungheria, titolare della chiesa di Putzolu e protettrice della nostra comunità parrocchiale...
Olbia. Nella 29 Giornata Nazionale della Colletta Alimentare ancora una volta il volontariato e la solidarietà hanno tenuto banco permettendo in una giornata la donazione di 8300 tonnellate di alimenti, di cui 200 tonnellate circa provenienti ...
Olbia. Da Poltu Cuadu a via Nanni con cartelli, fischietti, e rime ma soprattutto tanta determinazione e maturità. Prende il via così la manifestazione tenutasi questa mattina sotto gli uffici della neo nata Provincia Nord Est Gall...
Olbia. È stato arrestato dai Carabinieri un uomo ritenuto responsabile di una serie di condotte violente e pericolose avvenute nel centro di Olbia. "L’intervento è scattato intorno alle 12:00 a seguito di una segnalazione gi...
Olbia. Trasporto studenti: si muove qualcosa, una prima linea di bus subirà, a partire da oggi una variazione nell'orario di partenza e nel percorso condotto. "Aspo informa che, al fine di agevolare il trasporto degli studenti, da luned&...
