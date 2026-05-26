Olbia, Spesati cerca personale con disponibilità immediata

Tuesday, 26 May 2026
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Olbia. L'azienda Spesati, leader in Sardegna nella spesa online con consegna a domicilio, cerca personale con disponibilità immediata da impiegare per la preparazione e il delivery della merce.
26 May 2026
26 May 2026
26 May 2026
26 May 2026
Carboil, azienda leader sul mercato nazionale per il rifornimento di carburanti per aeromobili, celebra 60 anni di eccellenza nel settore dell'into-plane fuelling in Italia. Con più depositi, più mezzi e strumenti e un volume crescente ...
Olbia. Viale Aldo Moro tra le mete preferite dai cinghiali, ancora una volta i nostri lettori ci inviato foto e video "night and day" che testimoniano come animali che "naturalmente sono selvatici" ultimamente siano diventati più sociali ...
Alghero. Giovane da in escandescenza dopo il rifiuto dei familiari alla consegna di una somma di denaro. Madre e nonna si rifugiano in casa mentre lui colpisce ripetutamente il portone. A seguito di una segnalazione pervenuta sulla linea di emer...
Porto Rotondo. Swan Challenge, spettacolo a Porto Rotondo: lo Yacht Club Porto Rotondo firma un successo internazionale. Regate di alto livello e grande partecipazione per uno degli appuntamenti più attesi della vela internazionale. Si s...
Olbia. Eccoci alla consueta rubrica settimanale con le offerte di lavoro pubblicate per Olbia e Gallura. Tante le soluzioni offerte. A La Maddalena cercano 2 addetti alle pulizie. Si offre contratto a tempo determinato.Ad Arzachena cercano 5 addetti ...
26 May 2026
26 May 2026
25 May 2026
25 May 2026
25 May 2026
25 May 2026
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