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Olbia, Spesati cerca personale con disponibilità immediata

Ecco come candidarsi

Olbia, Spesati cerca personale con disponibilità immediata
Olbia, Spesati cerca personale con disponibilità immediata
Olbia.it

Pubblicato il 26 May 2026 alle 15:00

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Olbia.  L'azienda Spesati, leader in Sardegna nella spesa online con consegna a domicilio, cerca personale con disponibilità immediata da impiegare per la preparazione e il delivery della merce.

I requisiti. Si richiede conoscenza basilare della lingua inglese, patente B e disponibilità immediata. Per candidarsi è necessario inviare una mail all'indirizzo amministrazione@spesati.it specificando i seguenti dati: livello di conoscenza della lingua inglese, esperienza professionale e dati anagrafici.

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