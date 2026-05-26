Olbia, Spesati cerca personale con disponibilità immediata

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Olbia, addio a Ana Feraru

Tempio. E' mancata all'affetto dei suoi cari, all'età di 56 anni, Ana Feraru. Ne danno il triste annuncio il compagno Massimo, il figlio Ionut con Oana e Maria, la sorella Mariana e i fratelli Ioan, Adrian, Paul e i nipoti tutti. Un ringrazia...