Olbia, torna il teatro per famiglie da Suentu Lab

Olbia. Al via l'undicesima rassegna teatrale per famiglie "mamma papà andiamo a teatro", l'associazione culturale Mediterrarte in collaborazione con Suentu lab e con il Comune di Olbia presenta due appuntamenti che si terranno presso i locali di Suentu Lab in via Basilicata 24.

Questi i due appuntamenti nelle prossime giornate : giovedì 13 marzo alle 17:30 la Compagnia Ndaipori teatro e la Compagnia Theatre En vol presentano "al lupo al lupo" spettacolo di luci, ombre e narrazione.

Seguirà nella giornata di domenica 16 marzo sempre alle 17:30 lo spettacolo Cracrà Punk di Marco Lucci Fontemaggiore, Centro produzione teatrale, uno spettacolo di burattini in baracca per bambini e famiglie dai 5 anni in su.