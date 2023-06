Nord Sardegna, esondano i corsi d'acqua: uomo tratto in salvo

Valledoria. Su richiesta dei Carabinieri di Valledoria una squadra operativa del distaccamento di Tempio dei Vigili del fuoco è intervenuta per soccorrere una persona a Laerru, in località Su S'Aspru. A causa delle abbondanti piogge sono esondati i corsi d'acqua della zona mettendo a repentaglio la sicurezza della persona. L'intervento si è svolto con tecniche SAF Fluviali e in tutta sicurezza i vvf hanno portato al sicuro il malcapitato. Presenti anche i Carabinieri.