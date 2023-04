Nord Sardegna: apre il museo della radio all'interno di un vecchio mulino

Ittiri. Il 25 aprile apre ad Ittiri, nel sassarese, il museo della radio. A comunicarlo è lo stesso Comune in una nota: "In Italia il 25 Aprile si celebra l'anniversario della liberazione dal nazifascismo, ma è anche la data di nascita dello scienziato Italiano Inventore della radio Guglielmo Marconi, questa data fino al 1946 era una festività solenne, mai dimenticata dai radioamatori che tutti gli anni organizzano il Marconi Day".

"In occasione del 25 Aprile il team DX Coros e il Radioclub Mediterraneo DX Club, in collaborazione con la sezione ARI Porto Torres, organizzano un'apertura speciale del museo della radio Mario Faedda di Ittiri, con visite guidate e attività radio, dalle ore 10:00 alle ore 19:00. Si approfitterà della giornata di festa per aprire al pubblico il museo e attivare la stazione IQ0AAI, con un diploma che farà conoscere Ittiri e il suo Museo nel Mondo".

"Il Museo, intitolato alla memoria del fondatore, il Dott. Mario Faedda, si trova al civico 17/19 della via Dante di Ittiri, all'interno di un vecchio mulino. L'esposizione al museo conta di oltre 200 apparati, realizzati tra la fine degli anni '20 e gli anni '80 del secolo scorso. Sarà presente anche la gloriosa CGE del Comune di Ittiri, radio mediante la quale i cittadini locali ascoltavano le trasmissioni dell'epoca. Adiacente al museo della radio si può ammirare il vecchio mulino della farina e un antico granitore di mais del 1931. All' interno del museo inoltre è stato creato un piccolo laboratorio di riparazione e test per le radio presenti.