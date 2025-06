Elisoccorso Olbia: troppi trasporti fuori regione compromettono l'emergenza in Gallura

Olbia. L'elisoccorso di Olbia è un presidio sanitario fondamentale per la zona nord-orientale della Sardegna, ma a causa dell'utilizzo crescente per trasporti non urgenti verso destinazioni fuori dall'Isola rischia sempre più spesso di non essere disponibile per quelle locali. A lanciare l'allarme è Cristina Usai, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che ha presentato un'interrogazione urgente all'Assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi, per chiedere interventi immediati.

La denuncia di Usai si basa su dati allarmanti che evidenziano un trend in costante peggioramento. "Nel 2023 il mezzo ha effettuato 50 trasporti fuori regione", spiega il consigliere regionale, "mentre al 30 maggio 2025 ne risultano già 49, a dimostrazione di una crescita costante che sottrae l'elisoccorso alla disponibilità del sistema regionale". Un esempio concreto della gravità della situazione si è verificato tra il 4 e il 12 giugno di quest'anno, quando sono stati effettuati ben 6 trasporti fuori Sardegna, rendendo indisponibile l'elicottero per circa 7 ore consecutive.

Le conseguenze di questa situazione si riflettono direttamente sui tempi di soccorso per i cittadini galluresi. Durante l'assenza dell'elisoccorso di Olbia, è stato necessario far intervenire l'elicottero da Alghero per coprire emergenze a Palau, La Maddalena, Calangianus e Arzachena, con un aumento dei tempi di risposta fino ai 30-35 minuti. "Questi ritardi non sono accettabili in situazioni di emergenza", sottolinea Usai, "e compromettono il diritto alla tutela della salute e all'assistenza tempestiva dei cittadini galluresi e, nel periodo estivo con il notevole aumento delle presenze, anche dei turisti".

Per far fronte a questa criticità, la consigliera regionale propone una revisione dell'organizzazione logistica di Areus. "Considerando che in Sardegna sono attualmente operativi tre elicotteri destinati all'elisoccorso - oltre a Olbia, anche Alghero e Cagliari - e che la maggior parte degli interventi di emergenza grave, come gli incidenti stradali, si concentra durante tutto l'anno proprio nella zona nord-est della Sardegna, è necessario garantire la presenza costante dell'elicottero per l'emergenza in Gallura". La soluzione proposta prevede l'esternalizzazione dei trasporti sanitari non urgenti ad altri operatori con aeromobili più economici e idonei, riservando l'elisoccorso esclusivamente alle emergenze vere e proprie.

"Si tratta di una condizione non più tollerabile", conclude Usai, "che compromette il diritto alla salute e all'assistenza tempestiva per i cittadini della Gallura e per i tanti turisti che la visitano". L'interrogazione depositata all'Assessore alla Sanità richiede interventi con la massima urgenza per ripristinare l'utilizzo dell'elisoccorso secondo le sue finalità originarie. La questione assume particolare rilevanza in vista della stagione estiva, quando il territorio gallurese registra un significativo aumento delle presenze turistiche e, di conseguenza, una maggiore probabilità di emergenze sanitarie che richiedono interventi rapidi ed efficaci.