Traghetto caro come un hotel di lusso: 1200 euro per arrivare ad Olbia

Olbia. L'aumento dei costi dei traghetti per Olbia è ormai una realtà ingombrante: sono tantissime le segnalazioni da parte dei nostri lettori, residenti in Sardegna e non. Il traghetto, un tempo mezzo di trasporto ideale per le vacanze in famiglia, è diventato adesso un'opzione di lusso, che scoraggia in larghissima parte quella fetta di turisti dal budget medio che vorrebbero recarsi ad Olbia ed in Gallura per le vacanze. Infatti, le famiglie che pianificano una vacanza con i propri figli spesso preferiscono viaggiare in auto o in camper per la comodità e la flessibilità che offrono. Tuttavia, l'aumento delle tariffe dei traghetti rende questo mezzo di trasporto meno conveniente e talvolta proibitivo dal punto di vista economico. Inoltre, l'aumento dei costi dei traghetti può influire negativamente sulla durata delle vacanze familiari. Poiché una parte significativa del budget delle famiglie viene destinata ai costi dei traghetti, potrebbero essere costrette a ridurre il periodo di permanenza a Olbia o a cercare alternative più convenienti in altre località: ciò potrebbe comportare una perdita di opportunità per l'economia locale e una diminuzione del flusso di turisti familiari nella regione.

Abbiamo provato a svolgere una piccola indagine, simulando alcuni preventivi per la nostra destinazione. Tenendo come campione una famiglia -di residenti in Sardegna- composta da quattro persone (due adulti e due bambini) con un auto, e come periodo d'elezione la seconda quindicina di agosto ed i primi giorni di settembre, abbiamo scoperto che il prezzo dei traghetti è di gran lunga superiore alle aspettative. Un esempio? Da Olbia a Genova (e ritorno) la spesa sarebbe di oltre milleduecento euro.

Ancora, per la stessa famiglia e per lo stesso veicolo, da Olbia a Civitavecchia, il costo del traghetto sarebbe di più di millecento euro.

Ultima opzione, sempre su Civitavecchia ma con un altra compagnia e senza tariffa residenti: stangata da millequattrocento euro; costi inaccessibili per moltissimi, che saranno costretti a ripiegare su altre mete, dimenticando Olbia ed i suoi trasporti extra-lusso.