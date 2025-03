The look of the year: tessuti, disegni e colori della Sardegna sulle passerelle a Sanremo

Olbia. Giovedì 13 marzo il Teatro Ariston di Sanremo ospiterà la 41ª edizione di The Look of the Year, l’evento internazionale che ogni anno definisce i nuovi standard di bellezza, stile e

personalità nel mondo della moda, lanciando le top model del futuro.



Fondato nel 1983 negli Stati Uniti, The Look of the Year ha rappresentato il trampolino di lancio per icone della moda come Cindy Crawford, Gisele Bündchen, Linda Evangelista, Stephanie Seymour e molte altre. Le più recenti vincitrici calcano oggi le passerelle delle Fashion Week di Milano, Parigi e New York e sono protagoniste delle copertine delle riviste più influenti.



Con oltre 50 Paesi coinvolti e circa 350.000 giovani partecipanti ai casting ogni anno, la competizione culmina in una finale mondiale con 70 candidati selezionati. L’evento, seguito da numerose emittenti televisive e raccontato attraverso i canali social ufficiali, vedrà la presenza di celebrità e personaggi di spicco del mondo della moda e dello spettacolo, tra cui Victoria Silvstedt.



Tra gli stilisti e artisti del fashion coinvolti per impreziosire le sfilate della finale sanremese la Sardegna è rappresentata in modo illustre. Luisa Cardinale per creare la coreografia, con 22 modelle finaliste provenienti dal mondo, si è ispirata alla grande artista sarda Maria Lai con il suo filo che intreccia la vita.

L’artista attraverso la tematica del filo ha sottolineato l’importanza del legame tra la tradizione sarda e l’arte contemporanea.

Per l’artista la vita era un insieme di relazioni damtessere, una trama di fili che unisce e crea armonia tra le persone. Il filo poteva sembrare un oggetto banale, ma in realtà insieme ad altri fili diventava qualcosa di robusto e duraturo nel tempo.

6 donne porteranno in passerella le loro creazioni: Irene Piccinnu con i suoi abiti dipinti con i volti di donne, Barbara Dalu con il macramè dove la tradizione incontra l’innovazione, Marinella Porru con Preziose Creazioni con i suoi sinuosi abiti e gioielli,

Rosalba Piras con i suoi cappelli e borse intrecciati a mano, Bettina Tola con Sa Mariposa dove esalta lo scialle sardo ricamato a mano con le frange di seta, Gianfranca Dettori con FILOS, le sue nuove creazioni nate dall’unione del filindeu, il corallo e la filigrana.