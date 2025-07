Olbia, lavori "pericolosi" in Corso Vittorio Veneto: la segnalazione

Olbia. Cosa può accadere sue due cantieri si aprono contemporaneamente nella stessa strada? Può accadere che per i pedoni possa essere un problema transitare.

Lo segnala un cittadino olbiese che il 17 luglio ha fatto una segnalazione precisa alla polizia locale "per quello che secondo me costituisce un pericolo per la pubblica sicurezza".

Il cittadino spiega: "In viale vittorio veneto alta diciamo nel tratto tra la piazza con la madonnina e il Conad si stanno effettuando dei lavori sui marciapiedi. Il fatto che costituisce pericolo è che i lavori sono uno di fronte all'altro nella carreggiata. Di fatto quindi per arrivare a piedi dal Conad all'MD, per esempio, un pedone, bambino, anziano portatore handicap, passeggiatore con animali d'affezione, si vede costretto a passare in mezzo alla strada in un tratto molto trafficato e dove i veicoli sfrecciano".

"Non è stato fatto nessun passaggio in sicurezza, nessun corridoio con qualsiasi cosa (tubi, rete, birilli ecc). Siccome a causa dei lavori il tratto si restringe anche, la situazione è veramente rischiosa - prosegue il cittadino, che firma la missiva -. Io stesso stasera (ieri per chi legge, ndr) ho rischiato di essere investito e per questo ho chiamato la polizia municipale per capire se la mia segnalazione aveva dato esiti. La volante giunta sul posto, mi riferisce il piantone al telefono leggendo il rapporto, ha fatto i rilievi e manderà il tutto all'ufficio competente (urbanistica?). L'intervento però deve esserci stato veramente poiché la situazione è cambiata da oggi pomeriggio a stasera....in peggio. Sono stati messi dei cartelli stradali (quelli mobili da cantiere autoreggenti) affianco alla recinzione del cantiere facendo così sporgere il pedone ancora di più in mezzo alla strada per aggirare ogni singolo cartello".

La storia non finisce qui, perché il cittadino ha fatto altre telefonate: "Innervosito dal quasi investimento subito, ho chiamato la polizia di stato in quanto organo di pubblica sicurezza, spiegando la situazione, mi è stato detto di rivolgermi in comune e che loro non se ne sarebbero occupati perché non di competenza. Mi domando, siccome non stiamo parlando di tenuta di registri o altro argomento amministrativo, ma di sicurezza delle persone, perché un intervento anziché obbligare nell'immediato una risoluzione del problema, ha come esito una mera segnalazione all'ufficio competente?".