Rally Italia Sardegna torna a Padru dopo 20 anni

Padru. E' stato reso ufficiale, due giorni fa, l'itinerario del Rally Italia Sardegna. Olbia è la città protagonista, qui l'inizio e la fine della gara (1-4 giugno), con parco assistenza allestito al Molo Brin, ma verranno raggiunte anche altre città e paesi galluresi: uno di questi è Padru.

Così dichiara il primo cittadino Antonello Idini: "Dopo 20 anni il Rally ritrona a Padru con la stessa tappa di allora chiamata Tantariles. Una prova di 10,66 km di pura adrenalina. Senza grandi clamori l'amministrazione comunale di Padru ha lavorato in sordina per raggiungere questo grande traguardo importantissimo, in questi mesi abbiamo reso possibile questo grande evento impegnando risorse importanti e lavorando gomito a gomito con gli organizzatori per superare tutti gli ostacoli di carattere logistico. Ora possiamo gioire con tutti voi! Padru torna nell'Olimpo del Rally Mondiale!".