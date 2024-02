Olbia, vertenza sanità: domani la manifestazione

Olbia. Si terrà domani, martedì 6 febbraio a partire dalle ore 9.30 davanti alla sede legale della asl Gallura, la vertenza Sanità Sardegna. La manifestazione è organizzata dalla Confederazione Regionale e Gallura e dallo SPI e la FP cgil Gallura.

Si partirà in corteo intorno alle 10 dalla sede legale della ASL Gallura per arrivare all'ospedale Giovanni Paolo II dove si terrà un comizio chiuso dal segretario generale della cgil sarda Fausto Durante. Si legge in una nota stampa: "Questa iniziativa di lotta e contrapposizione alle scelte a nostro avviso sbagliate che sono state fatte anche in gallura rafforza e conferma la giustezza della vertenza sui fondi contrattuali e contro le piattaforme di degenza multidisciplinari in corso tra i vertici della ASL Gallura e la FP CGIL CISL, UIL e Nursind comparto e dirigenza medica. Durante il comizio interverranno esponenti della cgil gallura e lavoratori", conclude la nota.