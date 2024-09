Olbia, tentato furto da "Acqua e Sapone": tre arresti

Olbia. Un tentato furto è avvenuto nella notte, intorno alle 23, presso la catena "Acqua e Sapone", nel negiozio situato ai piedi della sopraelevata, in Corso Vittorio Veneto. Stando alle prime informazioni, tre persone con il volto coperto dal cappuccio, avrebbero spaccato il vetro dell'ingresso con calci, fino ad entrare all'interno del negozio.

Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri e questa mattina la Polizia Scientifica per i rilievi. Dall'attività non è stato portato via niente. I tre che sarebbero stati prontamente individuati- anche grazie alle telecamere presenti - e arrestati, si sarebbero diretti verso le casse, ma le stesse erano vuote. Il negozio è stato chiuso al pubblico per tutta la mattina.