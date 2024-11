Olbia, Teatro NYX pronto per andare in scena con "Amargura"

Olbia. Dopo il debutto qualche mese fa a San Teodoro, la rappresentazione teatrale “Amargura” messa in scena dalla compagnia del Teatro NYX finalmente arriva anche ad Olbia. Lo spettacolo, organizzato dall’Associazione prospettiva donna con il sostegno della Regione Sardegna e il patrocinio del Comune di Olbia, sarà ad ingresso gratuito e si terrà venerdì 22 novembre alle ore 20:30 al Cinema Teatro Olbia.

A proposito della trama e del contesto dello spettacolo si legge nella nota stampa: “Tra le aspre montagne di un’antica isola esiste un paese di nome “Illocu” i cui abitanti vivono in semplicità, secondo delle regole scandite dai ritmi della natura e dai serrati codici delle tradizioni familiari. Ad Illocu nulla è inconsueto, ogni cosa è nota, ogni ombra ha un nome, ogni vicolo una direzione. Eppure una sera d’estate, il corpo di Marina, una giovane donna, verrà ritrovato senza vita in fondo ad un pozzo ma in paese nessuno sembra aver visto né sentito nulla. Questo silenzio negli anni è diventato un muro di cemento, eppure c’è chi non si rassegna e continua a lottare affinché sia fatta chiarezza sulla vicenda".

Amargura significa “amarezza” e questo è il sentimento che resta quando si è vittime di un’ingiustizia.

Quest’opera tratta il delicato tema del femminicidio ed è liberamente ispirata ad una drammatica vicenda realmente accaduta nel sud Sardegna negli anni 80. Amargura è una storia immersa in un clima cupo ed oscuro, una storia fatta di silenzi ed attese, dove ci si interroga principalmente sulle responsabilità della collettività davanti alla morte di una giovane donna per mano di un uomo. Il racconto sfida le leggi del tempo perché rispolvera dal passato una vicenda apparentemente risolta davanti agli occhi della legge, ma rimasta avvolta da un grande alone di dubbi e incertezze da parte dell’opinione popolare.

La narratrice ci condurrà all’interno di un racconto a ritroso che farà emergere quelle domande che all’epoca erano impronunciabili ma che ora risuonano nelle coscienze e sono risultano necessarie per il cambiamento.

Sul palco 9 attori (Martina Tore, Marcelo Santos, Mylene Carta, Anna Saddi, Pina Loi, Daniela Latrofa, Francesca Pinducciu, Antonio Decandia, Dalila Peduzzi) e 2 musicisti d’eccezione (PierPaolo Vacca e Paolo Corda) coinvolgeranno il pubblico all’interno di un’atmosfera noir dal grande impatto emotivo rivelando le ombre di una vicenda che per anni è rimasta sepolta”.

Amargura è una produzione TEATRO NYX scritta e diretta da Giada Degortes e questo evento è stato fortemente voluto dall’associazione Prospettiva Donna che si occupa in prima linea di tutelare le donne vittime di violenza.

Con questo obiettivo è stato inserito all’interno di un calendario di eventi in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Commenta Giada Degortes: “Noi di teatro NYX siamo entusiasti di poter portare sul palco di Olbia una tematica così importante come quella della violenza di genere, in collaborazione con l’associazione “Prospettiva Donna” che si occupa quotidianamente di sostegno verso le donne. Crediamo che il teatro sia un mezzo potentissimo per divulgare messaggi sociali di fondamentale importanza come questo e ci auguriamo che il nostro lavoro possa regalare al pubblico un momento concreto di riflessione”.

Alle sue parole fanno eco quelle dell'associazione Prospettiva Donna: "Quest'anno, fra le tante iniziative - relativamente alla Giornata contro la violenza sulle donne - abbiamo voluto coinvolgere anche la compagnia Teatro NYX perchè, con il loro straordinario spettacolo, veicolano un messaggio potente che scuote le coscienze e obbliga a una riflessione profonda. Essa rappresenta un bell'esempio di teatro sociale femminista d'avanguardia: narrando ciò che la società non deve più tacere! Siamo onorate di questa collaborazione sinergica, unite a sostegno della nostra causa: debellare la violenza sulle donne. Rivolgiamo un accorato appello alla nostra comunità, sempre al nostro fianco, a partecipare numerosa a questa significativa iniziativa. Finchè una sola donna vivrà nel terrore, la nostra azione non avrà tregua e la nostra voce risuonerà sempre più forte, fino a che il silenzio della paura e dell'omertà non sarà spezzato, e ogni donna sarà finalmente libera".