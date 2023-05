Olbia, Rally Italia Sardegna: ecco gli eventi collaterali

Olbia. Tante le attività e iniziative in calendario per la settimana più attesa dagli appassionati del rally mondiale. La città di Olbia pronta per accogliere il Rally Italia Sardegna, sesto appuntamento del FIA World Rally Championship. Un’edizione speciale quella del rally isolano che quest’anno compirà venti anni, con una gara che presenterà un percorso rinnovato per l’occasione, lungo il quale si sfideranno tutti i principali protagonisti della serie iridata. Ma non si parlerà solo di competizione e di adrenalina. Infatti, la manifestazione sportiva organizzata dall’Automobile Club d’Italia in collaborazione con la Regione Sardegna sarà affiancata da tantissime attività e iniziative che faranno da cornice al ventennale del Rally Italia Sardegna tra le giornate di mercoledì 31 maggio e domenica 4 giugno nei pressi di Casa ACI/Sardegna, situata nel Parco Assistenza, e nel Villaggio Rally entrambi con base ad Olbia, nonché nelle aree circostanti il territorio della cittadina.

Tra queste possono essere citate la sessione di autografi fissata nel pomeriggio di giovedì 1° giugno, seguita dall’attesissima prova spettacolo di “Olbia-Cabu Abbas” che inaugurerà la gara sarda, e l’esclusiva cena di gala di sabato 3 giugno nella meravigliosa location del Cala di Volpe, nonché tutti gli appuntamenti del Meet the Crew e le diverse attività sportive e di degustazione di prodotti locali che accompagneranno gli appassionati fino alla cerimonia di premiazione prevista per domenica 4 giugno alle ore 15:00.

Qui di seguito il calendario di tutte le attività in programma per la settimana del round italiano del rally mondiale:

Mercoledì 31 maggio, 16h00, Ex discarica Spiritu Santu, Olbia, piantumazione essenze in applicazione del Protocollo di Kyoto.

Mercoledì 31 maggio, 18h00, Villaggio Rally, Inaugurazione Linea M-Sport/RIS23 by Sparco, Media Moment M-Sport/Sparco.

Mercoledì 31 maggio, 20h00, fronte mare Museo archeologico, Drivers photo shoot Giovedì 1° giugno, 12h00, SP1, Meet the crew.

Giovedì 1° giugno, 16h45, SP1, Autograph session.

Giovedì 1° giugno, 17h00 Apertura Villaggio Coldiretti – Taglio del Nastro con Autorità Giovedì 1° giugno, 17h00 – 20h00 “Aperibirra” abbinamento birra e cibi tipici Villaggio Coldiretti

Giovedi 1° giugno, 17h30 Presentazione attività Sportive “Sport e cibo per vincere” Casa ACI/Sardegna

Giovedì 1° giugno, 18h05, SSS1 Olbia Cabu Abbas

Giovedì 1° giugno, 18h30 Degustazione e laboratorio della Vernaccia ACI/ Casa Sardegna Giovedì 1° giugno, 20h30 Degustazione Olio Aci/Casa Sardegna

Giovedì 1° giugno, 21h00 Street food nel Villaggio Coldiretti

Venerdì 2 giugno, 10h00, Casa ACI/Sardegna, conferenza Giornate Sportive con Associazioni. Venerdì 2 giugno, 10h00-12.00, Avvio attività Sportive Piazza Crispi.

Venerdì 2 giugno, 11h00, Casa ACI/Sardegna, conferenza RIS Green.

Venerdì 2 giugno, 12h00, Mini Corso degustazione Birre Rally Village – Maestro Giuseppe Chighini

Venerdì 2 giugno, 17h00, Casa ACI/Sardegna, incontro Olbia/Umea

Venerdì 2 giugno, 17h00 – 19h00 Avvio attività Sportive Piazza Crispi

Venerdì 2 giugno, 18h45, SP1, Meet the crew.

Venerdì 2 giugno, 19h15, Casa ACI/Sardegna, premiazioni ACI Sport Sardegna.

Venerdì 2 giugno 20h00 - 21h00 Corso di degustazione Birre Maestro Giuseppe Chighini e Street food nel Villaggio Coldiretti

Sabato 3 giugno, 10h30, Laboratorio sulla Pasta a cura di Donne Impresa -Villaggio Coldiretti. Sabato 3 giugno 10h00-12.00, Avvio attività Sportive Piazza Crispi

Sabato 3 giugno, 10h30, Conferenza Stampa Gal Terra de Olias Casa ACI/Sardegna

Sabato 3 giugno, 11h00, Tavola Rotonda “Bere in modo Consapevole” Casa ACI/Sardegna Sabato 3 giugno, 12h00, Casa ACI/Sardegna, conferenza Agenzia Forestas.

Sabato 3 giugno, 13h00 Corso di degustazione Birre Maestro Giuseppe Chighini

Sabato 3 giugno, 17h00 – 18h30 Realizzazione e frittura della Seada da Guinness dei Primati Sabato 3 giugno, 17h00 – 19h00 Avvio attività Sportive Piazza Crispi

Sabato 3 giugno, 18h00-21h00 Degustazione Vernaccia e Birre Artigianali

Sabato 3 giugno, 21.00 Street food nel Villaggio Coldiretti – Evento Cuochi di Gallura Sapori di Sardegna con degustazioni abbinamento pasta ed agnello IGP

Sabato 3 giugno, 20h30, Cala di Volpe, Official Gala Dinner.

Sabato 3 giugno, 21h00, SP1, Meet the crew.

Domenica 4 giugno, 10h00-18h00 Apertura Rally Village, Villaggio Coldiretti, Casa ACI/Sardegna

Domenica 4 giugno, 11h00-12.00 Degustazione Olio a cura di Apos - Corso degustazione Birre

Domenica 4 giugno, 15h00, Premiazione finale.

(foto Bettiol).